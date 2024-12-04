Бизнес на продажу, новая скейт-площадка в Тагиле, бездомные собаки и отдых в каникулы

В Нижнем Тагиле на продажу выставлено перспективное производство строительного щебня. Владелец бизнеса просит за него 80 млн рублей. Он уверяет, что предприятие приносит хороший доход и имеет перспективы для развития. Сам же он больше не может заниматься проектом в силу возраста.