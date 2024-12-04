Бизнес на продажу, новая скейт-площадка в Тагиле, бездомные собаки и отдых в каникулы

Posted 4 декабря, 17:03
Published 4 декабря, 17:03
Modified 4 декабря, 17:05
Updated 4 декабря, 17:05
В Нижнем Тагиле на продажу выставлено перспективное производство строительного щебня. Владелец бизнеса просит за него 80 млн рублей. Он уверяет, что предприятие приносит хороший доход и имеет перспективы для развития. Сам же он больше не может заниматься проектом в силу возраста.
В Нижнем Тагиле любители активного отдыха скоро будут осваивать новую скейт-площадку, которая достраивается на Гальянке. Пользоваться ею смогут райдеры с любым уровнем подготовки: от начального до продвинутого. Это уже четвертый в городе спортивный объект такого рода.
Жители 9-го поселка в Нижнем Тагиле жалуются на засилье агрессивных бродячих собак, которые не дают людям покоя ни днем, ни ночью. В светлое время суток псы свободно бродят по улицам, а ночью мешают всем спать бесконечным лаем.
Тагильчане продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов, которые находятся в зоне спецоперации. Все желающие могут принести вещи и продукты питания в городской Дворец Молодежи на Пархоменко — здесь работает пункт приема. Из еды для отправки подходят консервы, лапша быстрого приготовления и конфеты. Также бойцам нужна бытовая химия, предметы гигиены, лекарства и новая одежда.
Большим и маленьким жителям Нижнего Тагила рассказали о том, как они будут отдыхать в новогодние праздники. Суббота, 28 декабря, будет рабочей. Взрослые выйдут на работу 9 января, а школьники смогут погулять подольше: каникулы продлятся до 12 января.