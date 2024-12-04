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Posted 4 декабря, 17:03

Published 4 декабря, 17:03

Modified 4 декабря, 17:05

Updated 4 декабря, 17:05

Бизнес на продажу, новая скейт-площадка в Тагиле, бездомные собаки и отдых в каникулы

Бизнес на продажу, новая скейт-площадка в Тагиле, бездомные собаки и отдых в каникулы

4 декабря 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле продают щебеночное производство за 80 млн рублей. На Гальянке скоро достроят скейт-площадку. Тагильчане снова жалуются на засилье бездомных собак. Горожане собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Стало известно, как жители Нижнего Тагила будут отдыхать в новогодние праздники.

В Нижнем Тагиле на продажу выставлено перспективное производство строительного щебня. Владелец бизнеса просит за него 80 млн рублей. Он уверяет, что предприятие приносит хороший доход и имеет перспективы для развития. Сам же он больше не может заниматься проектом в силу возраста.

Нет времени и возраст: в Нижнем Тагиле продают щебеночное производство за 80 миллионов
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В Нижнем Тагиле любители активного отдыха скоро будут осваивать новую скейт-площадку, которая достраивается на Гальянке. Пользоваться ею смогут райдеры с любым уровнем подготовки: от начального до продвинутого. Это уже четвертый в городе спортивный объект такого рода.

В Нижнем Тагиле достраивается новая скейт-площадка в парке Победы
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Жители 9-го поселка в Нижнем Тагиле жалуются на засилье агрессивных бродячих собак, которые не дают людям покоя ни днем, ни ночью. В светлое время суток псы свободно бродят по улицам, а ночью мешают всем спать бесконечным лаем.

Жители Нижнего Тагила опасаются выходить на улицу из-за бездомных собак
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Тагильчане продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов, которые находятся в зоне спецоперации. Все желающие могут принести вещи и продукты питания в городской Дворец Молодежи на Пархоменко — здесь работает пункт приема. Из еды для отправки подходят консервы, лапша быстрого приготовления и конфеты. Также бойцам нужна бытовая химия, предметы гигиены, лекарства и новая одежда.

Консервы, конфеты и лапша: в Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь бойцам на СВО
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Большим и маленьким жителям Нижнего Тагила рассказали о том, как они будут отдыхать в новогодние праздники. Суббота, 28 декабря, будет рабочей. Взрослые выйдут на работу 9 января, а школьники смогут погулять подольше: каникулы продлятся до 12 января.

Как будут отдыхать жители Нижнего Тагила в новогодние праздники
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