Большинство россиян подключают к одному роутеру до 20 устройств

Около 60% опрошенных хотят, чтобы их роутер обеспечивал скорость соединения по Wi-Fi в диапазоне от 500 до 1000 Мбит/с и выше, чтобы иметь возможность быстро загружать файлы и открывать сайты. Кроме того, высокая пропускная способность часто позволяет увеличить радиус действия сигнала. Для почти 80% респондентов этот радиус составляет более 50 квадратных метров. Обычно стандарт Wi-Fi 6 охватывает более 100 квадратных метров. Примерно 76% россиян подключают к одному роутеру до 20 устройств одновременно, включая телефоны, планшеты, компьютеры, TVs и умные приборы.