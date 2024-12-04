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Posted 4 декабря, 18:04

Published 4 декабря, 18:04

Modified 4 декабря, 18:06

Updated 4 декабря, 18:06

Большинство россиян подключают к одному роутеру до 20 устройств

4 декабря 2024, 18:04
Аналитики российского интернет-провайдера провели исследование, чтобы определить, какие ожидания у россиян по поводу технических особенностей домашних маршрутизаторов.

По сообщению «Ридуса», исследование показало, что для половины участников опроса важно, чтобы роутер поддерживал актуальные стандарты интернет-соединения, включая Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6. В пресс-службе интернет-провайдера рассказали, что пользователи стремятся к максимальной скорости интернета.

Около 60% опрошенных хотят, чтобы их роутер обеспечивал скорость соединения по Wi-Fi в диапазоне от 500 до 1000 Мбит/с и выше, чтобы иметь возможность быстро загружать файлы и открывать сайты. Кроме того, высокая пропускная способность часто позволяет увеличить радиус действия сигнала. Для почти 80% респондентов этот радиус составляет более 50 квадратных метров. Обычно стандарт Wi-Fi 6 охватывает более 100 квадратных метров. Примерно 76% россиян подключают к одному роутеру до 20 устройств одновременно, включая телефоны, планшеты, компьютеры, TVs и умные приборы.

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