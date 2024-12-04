Чаепитие с мэром: тагильчане встретились с Владиславом Пинаевым

Вечером 3 декабря состоялась неожиданная встреча, организованная главой Нижнего Тагила, Владиславом Пинаевым. Глава города организовал встречу с горожанами, но не со всеми, а только с теми, кто активно интересуется новостями родного города в социальных сетях и проявляет инициативу в создании условий по его улучшению.