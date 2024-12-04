Чаепитие с мэром: тагильчане встретились с Владиславом Пинаевым

Posted 4 декабря, 05:58
Published 4 декабря, 05:58
Modified 4 декабря, 06:05
Updated 4 декабря, 06:05
Вечером 3 декабря состоялась неожиданная встреча, организованная главой Нижнего Тагила, Владиславом Пинаевым. Глава города организовал встречу с горожанами, но не со всеми, а только с теми, кто активно интересуется новостями родного города в социальных сетях и проявляет инициативу в создании условий по его улучшению.
Итак, в усадьбе Демидовых за круглым столом, на котором были расставлены пироги, чай и конфеты, собрались девять активных жителей Нижнего Тагила. Участники встречи вели непринужденную беседу, так у тагильчан появилась возможность напрямую задать любые вопросы.
Мы задавали те вопросы, что интересуют конкретно каждого из нас. Можно было задать абсолютно любой вопрос — сообщает Алексей, участник встречи с Владиславом Пинаевым.
В ходе беседы участники рассмотрели вопрос создания доступной среды для всех категорий граждан. Было предложено увеличить время работы ретротрамвая.
В процессе обсуждения выяснилось, что экскурсии пользуются популярностью среди жителей города. Также был поднят вопрос развития спортивной инфраструктуры.
Особое внимание было уделено профориентации учащихся тагильских школ. Кроме того, обсуждалась возможность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
Спасибо большое за приглашение, Владислав Юрьевич, было, на самом деле, тепло и душевно. Прям по-семейному, по-тагильски! — с благодарностью делится впечатлениями один из приглашенных гостей, Сергей.
Встреча продлилась порядка двух часов. Все приглашенные тагильчане отмечают приятную, дружескую атмосферу, царившую в месте сбора.
Тёплый и добрый вечер в музее-усадьба Демидовская дача. Благодарю за приглашение и участие в этом новом формате встреч. Душевно и без негатива беседовали на разные темы про жизнь города. Уже задумали идеи для новых наших встреч. Границы в возрасте и статусе отсутствовали, зато было столько интересных рассказов и тем для диалогов — рассказывает о встрече Оксана.
Сам же Владислав Пинаев отмечает, что общение с местными жителями сложилось весьма непринужденное. А также сообщает, что это хоть и первая, но явно не последняя встреча подобного формата.