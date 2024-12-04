Член СПЧ Кабанов считает, что Соловецкий камень можно перенести на проспект Сахарова

Posted 4 декабря, 17:53
Published 4 декабря, 17:53
Modified 4 декабря, 17:55
Updated 4 декабря, 17:55
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение перенести Соловецкий камень с Лубянской площади в Москве, высказанное главой СПЧ Валерием Фадеевым. Собеседник издания считает, что решение о переносе могут принять только власти Москвы, и это не является поводом для общероссийского голосования.
Кабанов отметил, что установка Соловецкого камня является политическим решением. Он пояснил, что тогда необходимо было создать некий образ жертв политических репрессий. Именно для этого монумент установили около здания органов госбезопасности, чтобы «условные чекисты помнили о жертвах». По мнению правозащитника, большинству россиян всё равно, перенесут ли монумент. Он добавил, что сейчас у него собирается очень мало людей, и это число с каждым годом будет уменьшаться. Однако Кабанов признал, что Соловецкий камень можно было бы перенести во избежание провокаций у главного здания спецслужб.
Собеседник издания даже назвал место, где можно было бы установить монумент. По его мнению, монумент был бы уместен на проспекте Академика Сахарова. Кабанов считает, что это было бы логично.