Член СПЧ Кабанов считает, что Соловецкий камень можно перенести на проспект Сахарова

Кабанов отметил, что установка Соловецкого камня является политическим решением. Он пояснил, что тогда необходимо было создать некий образ жертв политических репрессий. Именно для этого монумент установили около здания органов госбезопасности, чтобы «условные чекисты помнили о жертвах». По мнению правозащитника, большинству россиян всё равно, перенесут ли монумент. Он добавил, что сейчас у него собирается очень мало людей, и это число с каждым годом будет уменьшаться. Однако Кабанов признал, что Соловецкий камень можно было бы перенести во избежание провокаций у главного здания спецслужб.