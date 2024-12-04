«Чтобы Илон Маск офигел»: в Нижнем Тагиле вновь пройдет акция «Автоелка-2024»

Ежегодно вот уже на протяжении целых семи лет с перерывами в городе трудовой доблести проводится масштабная и долгожданная новогодняя акция, которая привлекает внимание местных жителей. В рамках этого мероприятия все желающие могут принять участие в создании уникального арт-объекта — огромной светящейся елки, сформированной из автомобилей.