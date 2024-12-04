«Чтобы Илон Маск офигел»: в Нижнем Тагиле вновь пройдет акция «Автоелка-2024»

Posted 4 декабря, 16:31
Published 4 декабря, 16:31
Modified 4 декабря, 17:41
Updated 4 декабря, 17:41
Ежегодно вот уже на протяжении целых семи лет с перерывами в городе трудовой доблести проводится масштабная и долгожданная новогодняя акция, которая привлекает внимание местных жителей. В рамках этого мероприятия все желающие могут принять участие в создании уникального арт-объекта — огромной светящейся елки, сформированной из автомобилей.
В этом году «Автоелка-2024» состоится 21 декабря в 17:00 у трамплинного комплекса «Аист». Автомобили подождут до 21:00, а затем сразу начнут формировать автоелку — сообщает сообщество «Автоелка Нижний Тагил».
Этот яркий праздник объединяет автомобилистов, которые с энтузиазмом украшают свои транспортные средства гирляндами и фонариками, чтобы вместе создать волшебную атмосферу зимнего чуда.
В прошлом году частью новогодней акции стали 256 тагильских автолюбителей. В этот раз организаторы намерены превзойти все рекорды и активно призывают принять участие в акции:
Тагильчане — это самые крутые люди этой страны! Поэтому давайте украсим свои авто так, чтобы Илон Маск офигел от количества гигаватт, выделяемых нашей елкой, и чтобы нашу елку было видно с Луны — пишет сообщество в ВКонтакте «Автоелка Нижний Тагил».