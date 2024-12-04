Добавили 50 граммов в стиралку: грязь вышла огромными черными хлопьями

Влажная среда внутри стиральной машины создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Регулярная чистка помогает предотвратить их рост и обеспечить более гигиеничное стирку. Кроме того, грязь приводит к износу деталей стиральной машины, а также к засорению сливных фильтров и помпы. Это может вызвать поломки, что приведет к дорогостоящему ремонту или необходимости покупки новой машины.