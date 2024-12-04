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Posted 4 декабря, 13:04

Published 4 декабря, 13:04

Modified 4 декабря, 14:18

Updated 4 декабря, 14:18

Добавили 50 граммов в стиралку: грязь вышла огромными черными хлопьями

Добавили 50 граммов в стиралку: грязь вышла огромными черными хлопьями

4 декабря 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
В стиральной машине со временем накапливаются остатки моющих средств, грязь и волосы. Остатки начинают гнить, появляется неприятный запах. Почистить машину можно с помощью одного известного средства.

Влажная среда внутри стиральной машины создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Регулярная чистка помогает предотвратить их рост и обеспечить более гигиеничное стирку. Кроме того, грязь приводит к износу деталей стиральной машины, а также к засорению сливных фильтров и помпы. Это может вызвать поломки, что приведет к дорогостоящему ремонту или необходимости покупки новой машины.

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Для обработки стиральной машины можно воспользоваться медным купоросом.

Чтобы избавиться от грязи и плесени, для начала следует надеть резиновые перчатки и растворить 50 граммов медного купороса в 5 литрах теплой воды. Затем необходимо взять губку и обработать поверхности, пораженные плесенью, особое внимание уделив резиновому уплотнителю, — такой совет дает портал «Якутия Медиа».

После внешней обработки будем чистить машинку изнутри. Влейте раствор купороса в барабан, а в лоток насыпьте 200 граммов пищевой соды. Включите холостую стирку на высокой температуре. Так как медный купорос — вещество небезопасное, обязательно поставьте машинку на режим дополнительного полоскания.

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Обязательно промойте все наружные части машинки чистой водой, чтобы смыть остатки средства. Резиновый уплотнитель эксперты рекомендуют протереть глицерином для защиты. Губку, который вы обрабатывали машинку от грязи и плесени, утилизируйте — пользоваться ею после медного купороса нельзя.

Когда все работы будут завершены, оставьте люк открытым, чтобы барабан как следует просох. После этого можете запускать стирку с бельем: вы удивитесь, что вещи снова будут приятно пахнуть чистотой и свежестью, а запах затхлости уйдет.

Ранее эксперты рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке.

Источник: yakutiamedia.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Гигиена#Плесень#Грязь#Бактерии#Чистка#Стиральная машина#Дом и сад#КЦ#Пищевая сода#Уход за техникой#Медный купорос
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