Добавили 50 граммов в стиралку: грязь вышла огромными черными хлопьями

Posted 4 декабря, 13:04
Published 4 декабря, 13:04
Modified 4 декабря, 14:18
Updated 4 декабря, 14:18
Влажная среда внутри стиральной машины создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Регулярная чистка помогает предотвратить их рост и обеспечить более гигиеничное стирку. Кроме того, грязь приводит к износу деталей стиральной машины, а также к засорению сливных фильтров и помпы. Это может вызвать поломки, что приведет к дорогостоящему ремонту или необходимости покупки новой машины.
Для обработки стиральной машины можно воспользоваться медным купоросом.
Чтобы избавиться от грязи и плесени, для начала следует надеть резиновые перчатки и растворить 50 граммов медного купороса в 5 литрах теплой воды. Затем необходимо взять губку и обработать поверхности, пораженные плесенью, особое внимание уделив резиновому уплотнителю, — такой совет дает портал «Якутия Медиа».
После внешней обработки будем чистить машинку изнутри. Влейте раствор купороса в барабан, а в лоток насыпьте 200 граммов пищевой соды. Включите холостую стирку на высокой температуре. Так как медный купорос — вещество небезопасное, обязательно поставьте машинку на режим дополнительного полоскания.
Обязательно промойте все наружные части машинки чистой водой, чтобы смыть остатки средства. Резиновый уплотнитель эксперты рекомендуют протереть глицерином для защиты. Губку, который вы обрабатывали машинку от грязи и плесени, утилизируйте — пользоваться ею после медного купороса нельзя.
Когда все работы будут завершены, оставьте люк открытым, чтобы барабан как следует просох. После этого можете запускать стирку с бельем: вы удивитесь, что вещи снова будут приятно пахнуть чистотой и свежестью, а запах затхлости уйдет.
Ранее эксперты рассказали, какие вещи ни в коем случае нельзя стирать в машинке.
Источник: yakutiamedia.ru.