Дырявые носки не выкидываю, а отправляю на дачу: экономлю деньги и радуюсь урожаю

Также носки можно использовать для хранения семян. Места, где есть дырки, позволяют семенам «дышать», а сам носок хорошо защищает их от влаги и повреждений. Если носки очень старые, можно использовать их как тряпки для уборки на участке. Они мягкие и хорошо впитывают влагу, что делает их идеальными для протирания поверхности.