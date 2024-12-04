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Posted 4 декабря, 10:40

Published 4 декабря, 10:40

Modified 4 декабря, 10:42

Updated 4 декабря, 10:42

Дырявые носки не выкидываю, а отправляю на дачу: экономлю деньги и радуюсь урожаю

Дырявые носки не выкидываю, а отправляю на дачу: экономлю деньги и радуюсь урожаю

4 декабря 2024, 10:40
Фото: Photo by Jisu Han on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
Старые дырявые носки хозяйки выкидывают без жалости и зря: оказывается, они могут пригодиться на даче в десятках разных ситуаций. Делимся с вами лайфхаками от опытных дачников.

Шерстяные, хлопковые или синтетические: из чего бы ни были сделаны носки, не выкидывайте их — пригодится каждая пара. Вот пять способов нетривиального использования этого предмета гардероба.

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  • Утепление растений и защита от вредителей. Шерстяными носками можно обмотать основание стволов деревьев или кустарников. Это не только сохранит тепло, но и не позволит зайцам и мышам обгрызть кору зимой.
  • Мульчирование почвы. Носки можно наполнить соломой, опилками или сушеными листьями и закопать в грядки в качестве мульчи. Это поможет сохранить влажность и повысить плодородие почвы.
  • Материал для компоста. Носки из натуральный тканей можно разрезать на мелкие кусочки и положить в компостную кучу.
Натуральные волокна разложатся, обогатив удобрение полезными веществами, — уверяет эксперт портала ProKazan.
  • Подвязка для растений. Разрежьте носки на полоски и используйте их в качестве веревочек для подвязывания.
  • Ловушка для вредителей. Здесь в «битву» вступают носки из синтетических материалов. Неизвестно почему, но синтетика притягивает муравьев и тлю, насекомые заползают внутрь, но выбраться уже не могут. Для лучшего результата смочите ткань в сладком растворе.
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На самом деле, способов использования носков на дачном участке очень много: например, можно сделать из них своеобразный фильтр для полива. Натяните его на носик лейки, чтобы предотвратить попадание в воду мелких частиц и мусора.

Также носки можно использовать для хранения семян. Места, где есть дырки, позволяют семенам «дышать», а сам носок хорошо защищает их от влаги и повреждений. Если носки очень старые, можно использовать их как тряпки для уборки на участке. Они мягкие и хорошо впитывают влагу, что делает их идеальными для протирания поверхности.

Ранее эксперты рассказали, как разморозить содержимое выгребной ямы даже в лютый мороз.

Источник: ProKazan.

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