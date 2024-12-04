Дырявые носки не выкидываю, а отправляю на дачу: экономлю деньги и радуюсь урожаю

Posted 4 декабря, 10:40
Published 4 декабря, 10:40
Modified 4 декабря, 10:42
Updated 4 декабря, 10:42
Шерстяные, хлопковые или синтетические: из чего бы ни были сделаны носки, не выкидывайте их — пригодится каждая пара. Вот пять способов нетривиального использования этого предмета гардероба.
Натуральные волокна разложатся, обогатив удобрение полезными веществами, — уверяет эксперт портала ProKazan.
На самом деле, способов использования носков на дачном участке очень много: например, можно сделать из них своеобразный фильтр для полива. Натяните его на носик лейки, чтобы предотвратить попадание в воду мелких частиц и мусора.
Также носки можно использовать для хранения семян. Места, где есть дырки, позволяют семенам «дышать», а сам носок хорошо защищает их от влаги и повреждений. Если носки очень старые, можно использовать их как тряпки для уборки на участке. Они мягкие и хорошо впитывают влагу, что делает их идеальными для протирания поверхности.
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Источник: ProKazan.