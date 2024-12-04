Где купить живую ель в Екатеринбурге

На сайте объявлений в Екатеринбурге уже предлагают приобрести икебану, собранную из веточек, за 800 рублей высотой 60 см и за 1200 высотой 80 см. Дерево высотой от 1,5 до 2 метров обойдется в 1,5 тысячи рублей, а елка выше 2,5 метров будет стоить уже 3 тысячи. Веточки лапника готовы авторы объявлений готовы продавать по 200 рублей. Есть предложения и дороже.