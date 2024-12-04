Где купить живую ель в Екатеринбурге

Posted 4 декабря, 15:32
Published 4 декабря, 15:32
Modified 4 декабря, 15:34
Updated 4 декабря, 15:34
В Екатеринбурге 14 декабря начнут работу 8 торговых точек по продаже елей. График работы базаров — с 8 до 20 часов ежедневно.
Точки реализации живых деревьев расположены в каждом районе столицы Урала. Приобрести ароматную елку можно по одному из следующих адресов:
На сайте объявлений в Екатеринбурге уже предлагают приобрести икебану, собранную из веточек, за 800 рублей высотой 60 см и за 1200 высотой 80 см. Дерево высотой от 1,5 до 2 метров обойдется в 1,5 тысячи рублей, а елка выше 2,5 метров будет стоить уже 3 тысячи. Веточки лапника готовы авторы объявлений готовы продавать по 200 рублей. Есть предложения и дороже.
Елочные базары, расположенные на районных ярмарках, будут продавать елки до последнего дня 2024 года.
Если в квартире не очень жарко и сухо, то при должном уходе елка, купленная за пару недель до праздника, в новогоднюю ночь порадует вас свежестью.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в парке Маяковского открылась почта Деда Мороза.