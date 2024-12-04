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Posted 4 декабря, 15:32

Published 4 декабря, 15:32

Modified 4 декабря, 15:34

Updated 4 декабря, 15:34

8 елочных базаров начнут работу в Екатеринбурге на будущей неделе

Где купить живую ель в Екатеринбурге

4 декабря 2024, 15:32
Фото: 1MI.

8 елочных базаров начнут работу в Екатеринбурге на будущей неделе

Сюжет
Новый год
В Екатеринбурге 14 декабря начнут работу елочные базары. В этом году точек по продаже деревьев в городе будет восемь.

В Екатеринбурге 14 декабря начнут работу 8 торговых точек по продаже елей. График работы базаров — с 8 до 20 часов ежедневно.

Точки реализации живых деревьев расположены в каждом районе столицы Урала. Приобрести ароматную елку можно по одному из следующих адресов:

  • Улица Высоцкого, 12 «а»;
  • Улица Баумана, 56;
  • Улица Санаторная, 3;
  • Улица Билимбаевская, 15;
  • Улица Боровая, 19
  • Улица Бардина, 50;
  • Перекресток Академика Сахарова и Рябинина;
  • Перекресток Вильгельма де Геннина и Павла Шаманова.

На сайте объявлений в Екатеринбурге уже предлагают приобрести икебану, собранную из веточек, за 800 рублей высотой 60 см и за 1200 высотой 80 см. Дерево высотой от 1,5 до 2 метров обойдется в 1,5 тысячи рублей, а елка выше 2,5 метров будет стоить уже 3 тысячи. Веточки лапника готовы авторы объявлений готовы продавать по 200 рублей. Есть предложения и дороже.

Елочные базары, расположенные на районных ярмарках, будут продавать елки до последнего дня 2024 года.

Если в квартире не очень жарко и сухо, то при должном уходе елка, купленная за пару недель до праздника, в новогоднюю ночь порадует вас свежестью.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в парке Маяковского открылась почта Деда Мороза.

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#Александра Никитская#Общество#Праздник#Новый год#Елка#Торговля#Новогодняя елка#Екатеринбург
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