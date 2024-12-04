tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 08:31

Published 4 декабря, 08:31

Modified 4 декабря, 08:33

Updated 4 декабря, 08:33

Детей из Свердловской области, сообщили в эфире ТВ, продавали за рубеж

Глава СК требует проверить информацию о продаже детей из Свердловской области

4 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI.

Детей из Свердловской области, сообщили в эфире ТВ, продавали за рубеж

Руководитель Следственного комитета потребовал провести проверку озвученной в телепрограмме информации о возможной продаже несовершеннолетних из Свердловской области в иностранные государства.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному отделению ведомства Свердловской области изучить достоверность информации о случаях продажи несовершеннолетних в зарубежные страны.

Предположение о торговле детьми были высказаны в телеэфире. Сообщалось, что в ряде регионов России действуют НКО, осуществляющие преступные действия в виде торговли детьми.

После этого руководитель Следкома потребовал проверить эту информацию, пишет официальный телеграм-канал ведомства. Поручения о работе над этим вопросом получили несколько регионов, в числе которых Следственного комитета из Свердловской и Иркутской области. Отчеты также ждут в главке из Волгограда и Курска, Хабаровского, Приморского и Пермского края, республик Крым и Коми. Правоохранители подготовят доклады.

Ранее сообщалось, что убийце жены-полицейской из Нижних Серег предъявлено обвинение в съемке детского порно.

Читайте также:
Устроили линейку «позора»: в школе Волгограда педагоги затравили двоечников за оценкиВ Екатеринбурге дети выбрасывают в реку тележки из магазиновВ Нижнем Тагиле дети вместо звонков услышат музыку из балета
В Екатеринбурге агрессия детей проявляется уже с детского сада
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Следственный комитет#Проверка#Дети#Регионы#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика