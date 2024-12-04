Глава СК требует проверить информацию о продаже детей из Свердловской области

После этого руководитель Следкома потребовал проверить эту информацию, пишет официальный телеграм-канал ведомства. Поручения о работе над этим вопросом получили несколько регионов, в числе которых Следственного комитета из Свердловской и Иркутской области. Отчеты также ждут в главке из Волгограда и Курска, Хабаровского, Приморского и Пермского края, республик Крым и Коми. Правоохранители подготовят доклады.