Глава СК требует проверить информацию о продаже детей из Свердловской области

Posted 4 декабря, 08:31
Published 4 декабря, 08:31
Modified 4 декабря, 08:33
Updated 4 декабря, 08:33
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному отделению ведомства Свердловской области изучить достоверность информации о случаях продажи несовершеннолетних в зарубежные страны.
Предположение о торговле детьми были высказаны в телеэфире. Сообщалось, что в ряде регионов России действуют НКО, осуществляющие преступные действия в виде торговли детьми.
После этого руководитель Следкома потребовал проверить эту информацию, пишет официальный телеграм-канал ведомства. Поручения о работе над этим вопросом получили несколько регионов, в числе которых Следственного комитета из Свердловской и Иркутской области. Отчеты также ждут в главке из Волгограда и Курска, Хабаровского, Приморского и Пермского края, республик Крым и Коми. Правоохранители подготовят доклады.
Ранее сообщалось, что убийце жены-полицейской из Нижних Серег предъявлено обвинение в съемке детского порно.