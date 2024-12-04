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Posted 4 декабря, 04:29

Published 4 декабря, 04:29

Modified 4 декабря, 04:31

Updated 4 декабря, 04:31

Свердловчанка из «Беременна в 16» пожаловалась на нехватку денег

«Хватает на памперсы»: свердловчанка из «Беременна в 16» рассказала о выживании

4 декабря 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловчанка из «Беременна в 16» пожаловалась на нехватку денег

Жительница деревни Гилево в Свердловской области Милана Алексеева, участвовавшая в шоу «Беременна в 16», заявила, что ей не хватает средств на существование.

На своей странице в запрещенной социальной сети девушка поделилась, что все заработанные средства уходят на то, чтобы содержать ребенка. Себя свердловчанка обеспечить не может.

Она рассказала, что обеспечить себя у нее нет возможности, так как большая часть средств тратится на ребенка. По ее словам, после покупки смеси, памперсов и продуктов на карте ничего не остается и что с этим делать девушка не знает.

Также она переживает, что ее страница в социальной сети будет заблокирована и просит совета у подписчиков, как ей быть.

Напомним, выпуск программы вышел в эфир 19 ноября. Девушка рассказывала, что влюбилась в молодого человека, который старше нее. Она училась в школе хорошо, но потом ей это надоело. Девушка решила научиться делать брови, но поняла, что это ей не подходит. После выхода шоу девушку вызывали в СК на допрос.

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