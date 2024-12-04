«Хватает на памперсы»: свердловчанка из «Беременна в 16» рассказала о выживании

Posted 4 декабря, 04:29
Published 4 декабря, 04:29
Modified 4 декабря, 04:31
Updated 4 декабря, 04:31
На своей странице в запрещенной социальной сети девушка поделилась, что все заработанные средства уходят на то, чтобы содержать ребенка. Себя свердловчанка обеспечить не может.
Она рассказала, что обеспечить себя у нее нет возможности, так как большая часть средств тратится на ребенка. По ее словам, после покупки смеси, памперсов и продуктов на карте ничего не остается и что с этим делать девушка не знает.
Также она переживает, что ее страница в социальной сети будет заблокирована и просит совета у подписчиков, как ей быть.
Напомним, выпуск программы вышел в эфир 19 ноября. Девушка рассказывала, что влюбилась в молодого человека, который старше нее. Она училась в школе хорошо, но потом ей это надоело. Девушка решила научиться делать брови, но поняла, что это ей не подходит. После выхода шоу девушку вызывали в СК на допрос.