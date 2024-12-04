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Posted 4 декабря, 12:44

Published 4 декабря, 12:44

Modified 4 декабря, 12:46

Updated 4 декабря, 12:46

Как будут отдыхать жители Нижнего Тагила в новогодние праздники

Как будут отдыхать жители Нижнего Тагила в новогодние праздники

4 декабря 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney.
На новогодних праздниках тагильчане будут отдыхать 11 дней.

Официально каникулы начнутся 29 декабря, в воскресенье. Однако последняя суббота 2024 года, 28 декабря, будет рабочей.

Новогодние выходные дни продлятся включительно до 8 января 2025 года. Рабочая неделя у россиян начнется с 9 января, который выпадает на четверг. А вот каникулы у школьников будут до 12 января, они начнут учиться с понедельника, 13 января.

Напомним, что с 16 декабря в Нижнем Тагиле начнется официальная продажа живых новогодних елей. Чтобы выписать дерево, необходимо обратиться в лесничество.

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