Как будут отдыхать жители Нижнего Тагила в новогодние праздники

Posted 4 декабря, 12:44
Published 4 декабря, 12:44
Modified 4 декабря, 12:46
Updated 4 декабря, 12:46
Официально каникулы начнутся 29 декабря, в воскресенье. Однако последняя суббота 2024 года, 28 декабря, будет рабочей.
Новогодние выходные дни продлятся включительно до 8 января 2025 года. Рабочая неделя у россиян начнется с 9 января, который выпадает на четверг. А вот каникулы у школьников будут до 12 января, они начнут учиться с понедельника, 13 января.
Напомним, что с 16 декабря в Нижнем Тагиле начнется официальная продажа живых новогодних елей. Чтобы выписать дерево, необходимо обратиться в лесничество.