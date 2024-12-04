Комплекс АЗС продается в Нижнем Тагиле за 25 миллионов рублей

Posted 4 декабря, 10:15
Published 4 декабря, 10:15
Modified 4 декабря, 10:17
Updated 4 декабря, 10:17
За 25 миллионов рублей покупателю достанется автозаправочный комплекс, который расположен на оживленном перекрестке улиц Фестивальная — Садоводов. Продавец отмечает, что это место, соединяющее несколько районов города, обеспечивает постоянный высокий трафик.
В комплекс за 24,9 миллиона рублей входит непосредственно АЗС, операторская, магазин, а также три топливораздаточные колонки, одна из которых предназначена для дизельного топлива. В комплексе имеется 4 резервуара по 35 кубических метров.
Ранее в Екатеринбурге за 72,5 миллиона рублей на продажу выставили коттедж с фонтаном. Помимо этого, в столице Урала продаются дорогостоящие животные.