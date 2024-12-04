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Posted 4 декабря, 10:15

Published 4 декабря, 10:15

Modified 4 декабря, 10:17

Updated 4 декабря, 10:17

Комплекс АЗС продается в Нижнем Тагиле за 25 миллионов рублей

Комплекс АЗС продается в Нижнем Тагиле за 25 миллионов рублей

4 декабря 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле продают комплекс АЗС, расположенный на одном из крупных перекрестков города. Предложение появилось в конце ноября на популярном сайте объявлений.

За 25 миллионов рублей покупателю достанется автозаправочный комплекс, который расположен на оживленном перекрестке улиц Фестивальная — Садоводов. Продавец отмечает, что это место, соединяющее несколько районов города, обеспечивает постоянный высокий трафик.

В комплекс за 24,9 миллиона рублей входит непосредственно АЗС, операторская, магазин, а также три топливораздаточные колонки, одна из которых предназначена для дизельного топлива. В комплексе имеется 4 резервуара по 35 кубических метров.

Фото: сайт объявлений Avito

Ранее в Екатеринбурге за 72,5 миллиона рублей на продажу выставили коттедж с фонтаном. Помимо этого, в столице Урала продаются дорогостоящие животные.

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#Юлия Мамонтова#Бизнес#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Бензин#Продажа#Автозаправка#Топливо#Заправка#Екатеринбург#Авито
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