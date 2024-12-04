Консервы, конфеты и лапша: в Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь бойцам на СВО

Пункт приема гумпомощи действует в Городском Дворце молодежи на улице Пархоменко, 37. Все неравнодушные тагильчане могут принести туда мясные и рыбные консервы, каши, лапшу быстрого приготовления. Также бойцы будут рады конфетам, сгущенке и другим сладостям, которые не портятся быстро.