Консервы, конфеты и лапша: в Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь бойцам на СВО

Posted 4 декабря, 12:03
Published 4 декабря, 12:03
Modified 4 декабря, 12:05
Updated 4 декабря, 12:05
Пункт приема гумпомощи действует в Городском Дворце молодежи на улице Пархоменко, 37. Все неравнодушные тагильчане могут принести туда мясные и рыбные консервы, каши, лапшу быстрого приготовления. Также бойцы будут рады конфетам, сгущенке и другим сладостям, которые не портятся быстро.
Помимо этого волонтеры принимают сухпайки в заводской упаковке, средства личной гигиены, медикаменты, зарядные устройства, бытовую химию, новую одежду и текстиль, газовые горелки и бензогенераторы.
А в начале ноября 2024 года в Нижнем Тагиле были награждены волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь на СВО. Некоторые получили специальные знаки, другие — благодарственные письма.