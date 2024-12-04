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Posted 4 декабря, 12:03

Published 4 декабря, 12:03

Modified 4 декабря, 12:05

Updated 4 декабря, 12:05

В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь на СВО

Консервы, конфеты и лапша: в Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь бойцам на СВО

4 декабря 2024, 12:03
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь на СВО

До 16 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле волонтеры собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, защищающих Родину на специальной военной операции.

Пункт приема гумпомощи действует в Городском Дворце молодежи на улице Пархоменко, 37. Все неравнодушные тагильчане могут принести туда мясные и рыбные консервы, каши, лапшу быстрого приготовления. Также бойцы будут рады конфетам, сгущенке и другим сладостям, которые не портятся быстро.

Фото: #МЫВМЕСТЕ

Помимо этого волонтеры принимают сухпайки в заводской упаковке, средства личной гигиены, медикаменты, зарядные устройства, бытовую химию, новую одежду и текстиль, газовые горелки и бензогенераторы.

А в начале ноября 2024 года в Нижнем Тагиле были награждены волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь на СВО. Некоторые получили специальные знаки, другие — благодарственные письма.

Бойцы СВО получат рекордное количество гуманитарной помощи из Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Общество#Конфеты#Сбор#Военнослужащие#Медикаменты#ГДМ#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Консервы#СВО
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