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Posted 4 декабря, 09:38

Published 4 декабря, 09:38

Modified 4 декабря, 09:40

Updated 4 декабря, 09:40

«Модернизация»: министр ЖКХСвердловской области о причинах повышения тарифов

Министр ЖКХ Свердловской области назвал причины повышения тарифов ЖКХ

4 декабря 2024, 09:38
Фото: 1MI.

«Модернизация»: министр ЖКХСвердловской области о причинах повышения тарифов

Николай Смирнов, возглавляющий министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства прокомментировал утвержденные повышенные тарифы.

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал о причинах повышения на территории субъекта тарифов на коммунальные услуги во время Совета представительных органов муниципальных образований.

Чиновник отметил, что качество услуг в сфере ЖКХ падает из-за увеличения числа технологических нарушений. Также продолжает расти стоимость ресурсов и материалов — электричества, газа, стройматериалов и угля, цитирует Смирнова URA.RU.

Таким образом, затраты предприятий, обеспечивающих жителей коммунальными услугами, растут, а отток сотрудников из-за невысоких зарплат продолжается. Смирнов отметил, что именно по этим причинам решено было приблизить величины тарифов к экономически обоснованным.

Ранее повышение тарифов на ЖКХ в Свердловской области утвердили в Правительстве РФ.

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#Александра Никитская#Общество#ЖКХ#Тарифы#Оплата ЖКХ#Екатеринбург#Тарифы ЖКХ
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