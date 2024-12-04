Министр ЖКХ Свердловской области назвал причины повышения тарифов ЖКХ

Posted 4 декабря, 09:38
Published 4 декабря, 09:38
Modified 4 декабря, 09:40
Updated 4 декабря, 09:40
Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал о причинах повышения на территории субъекта тарифов на коммунальные услуги во время Совета представительных органов муниципальных образований.
Чиновник отметил, что качество услуг в сфере ЖКХ падает из-за увеличения числа технологических нарушений. Также продолжает расти стоимость ресурсов и материалов — электричества, газа, стройматериалов и угля, цитирует Смирнова URA.RU.
Таким образом, затраты предприятий, обеспечивающих жителей коммунальными услугами, растут, а отток сотрудников из-за невысоких зарплат продолжается. Смирнов отметил, что именно по этим причинам решено было приблизить величины тарифов к экономически обоснованным.
Ранее повышение тарифов на ЖКХ в Свердловской области утвердили в Правительстве РФ.