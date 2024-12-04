Министр ЖКХ Свердловской области назвал причины повышения тарифов ЖКХ

Таким образом, затраты предприятий, обеспечивающих жителей коммунальными услугами, растут, а отток сотрудников из-за невысоких зарплат продолжается. Смирнов отметил, что именно по этим причинам решено было приблизить величины тарифов к экономически обоснованным.