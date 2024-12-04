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Posted 4 декабря, 16:25

Published 4 декабря, 16:25

Modified 4 декабря, 16:27

Updated 4 декабря, 16:27

В Екатеринбурге допросили ключевого свидетеля по делу Далера Бобиева

Не сдержала слез: в Екатеринбурге допросили главного свидетеля по делу Далера Бобиева

4 декабря 2024, 16:25
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге допросили ключевого свидетеля по делу Далера Бобиева

Сюжет
Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
Сводная сестра убитого в Екатеринбурге Далера Бобиева дала показания в ходе закрытого судебного заседания.

В Екатеринбурге состоялся допрос ключевого свидетеля в деле об убийстве приемного ребенка Далера Бобиева — его сводной старшей сестры Даши, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Судебное заседание было закрытым для общественности. По словам собеседника агентства, на протяжении процесса настроение девушки оставалось подавленным. 23 мая, когда состоялся предыдущий допрос, Дарья была сильно взволнована, но старалась держать себя в руках, отметил источник.

Однако сегодня она не смогла справиться с эмоциями и расплакалась. Данные ранее показания она подтвердила. Закрытый режим заседания был предложен стороной обвинения и согласован защитой. Следующее слушание назначено на 10 декабря.

Напомним, что сводная сестра убитого мальчика, давая показание 23 мая, опасалась за свою жизнь.

Напомним, что ребенка убила приемная мать Вероника Наумова. Ее муж знал об издевательствах супруги над мальчиком, но не помешал убийству — его приговорили к 5 годам лишения свободы.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Убийство#Свидетель#Показания#Екатеринбург#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Далер Бобиев
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