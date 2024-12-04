Нет времени и возраст: в Нижнем Тагиле продают щебеночное производство за 80 миллионов

Posted 4 декабря, 11:31
Published 4 декабря, 11:31
Modified 4 декабря, 11:33
Updated 4 декабря, 11:33
Лицензия у компании по добыче щебня действует до августа 2038 года. Недра, из которых берут породу, располагаются на юго-западной окраине Нижнего Тагила. Это Тонский отвал вскрышных и вмещающих пород Высокогорского железорудного управления.
Как выяснил TagilCity.ru, бизнес продается в связи с возрастом учредителей.
Причина продажи бизнеса — возраст учредителей и все же этим необходимо заниматься, контролировать ежедневно. Компания работает с 2013 года, активно с 2020 года, — поделился с редакцией TagilCity.ru продавец.
Площадь горного отвода составляет 94 гектара, а прогнозные ресурсы пород — 27,4 миллиона кубических метров.
Щебень из пород имеет марку по дробимости 600-1400, морозостойкости — Р50-З300, истираемость И1-И3 по ГОСТу. Добываемый строительный камень относится к первому классу стройматериалов по радиоактивности.
В беседе с TagilCity.ru продавец также отметил, что предприниматели с момента размещения объявления на популярном сайте, стали интересоваться продаваемым объектом.
К предложению проявляют интерес предприниматели, приезжают для ознакомления, изучают документацию и предложения по оборудованию на рынке. Бизнес перспективный, большие запасы строительного камня, сейчас все больше молодых и амбициозных предпринимателей, нужно им дать объект для реализации своих возможностей, — поделился с редакцией TagilCity.ru представитель компании.
Также в Нижнем Тагиле продают комплекс АЗС, расположенный на перекрестке Фестивальная — Садоводов.