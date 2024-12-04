Невьянский цементник прокомментировал ситуацию с пылью в Невьянске

В частности, в 2016 году специалисты в ходе производственного лабораторного контроля загрязнения атмосферного воздуха выявили, что предприятие допускало нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Начиная с 2014 года в воздухе стационарными постами неоднократно фиксировалась концентрация взвешенных частиц пыли: при ПДК в 0,15 мг/м3 периодически выявлялись превышения от 1,07 до 2,27 раза. А в 2015 году Роспотреб выявил несоответствия в расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду, что является нарушением федерального закона «Об охране окружающей среды».