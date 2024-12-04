Невьянский цементник прокомментировал ситуацию с пылью в Невьянске

Posted 4 декабря, 05:58
Published 4 декабря, 05:58
Modified 4 декабря, 06:00
Updated 4 декабря, 06:00
Невьянский цементник обратил внимание на публикацию, которая появилась на основе комментариев жителей в социальных сетях о появлении пыли на улицах Невьянска, сообщили в пресс-службе завода редакции TagilCity.ru.
Мы постоянно следим за тем, что происходит в Невьянске, это территория, где расположен завод, где живут наши сотрудники и их семьи. Наши специалисты провели осмотр улиц, где появилась пыль. Визуально сложно определить ее происхождение. Установить точный состав этой пыли возможно только после проведения полноценного лабораторного исследования, — пояснили редакции генеральный директор Невьянского цементника Вадим Снурников.
Добавим, что в этот период в регионе действовал режим НМУ, при котором в городах с промышленными предприятиями, в том числе в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, установился смог и тяжелый воздух.
Вместе с тем, согласно данным единого реестра проверок, начиная с 2015 года на предприятии АО «Невьянский цементник» сотрудники Роспотребнадзора выявили в общей сложности 124 нарушения. Добавим, что предприятие трудится с 1914 года.
В частности, в 2016 году специалисты в ходе производственного лабораторного контроля загрязнения атмосферного воздуха выявили, что предприятие допускало нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Начиная с 2014 года в воздухе стационарными постами неоднократно фиксировалась концентрация взвешенных частиц пыли: при ПДК в 0,15 мг/м3 периодически выявлялись превышения от 1,07 до 2,27 раза. А в 2015 году Роспотреб выявил несоответствия в расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду, что является нарушением федерального закона «Об охране окружающей среды».
Срок устранения нарушений значился 2017 годом, после этого периода подобных нарушений не фиксировалось, однако руководство предприятия привлекали к административной ответственности за нарушения условий работы непосредственно на самом заводе.
В Невьянском цементнике редакции TagilCity.ru заявили, что у предприятия с 2024 года имеется комплексное экологическое разрешение, которое предполагает соответствие производства нормативам наилучших доступных технологий. Также завод разработал и утвердил в Минпромторге РФ программу повышения экологической эффективности.
Планируется провести реконструкцию системы аспирации отходящих печных газов и выбросов от вращающейся печи и сырьевых мельниц. А спустя год после реконструкции мы оснастим основной источник выбросов системой автоматического контроля, которая будет передавать данные в надзорные органы в режиме реального времени. Предприятие планирует вложить в проект более 850 млн рублей, — рассказали на заводе.
Система фильтрации на цементном заводе — это огромная и сложная конструкция — два полноценных здания высотой примерно с 9-этажный дом, где длина осадительного электрода, состоящего из оцинкованных пластин, составляет 12 метров. Через систему очистки ежечасно проходит до одного миллиона кубометров запыленного воздуха. Специалисты ежегодно проводят ремонты обеспыливающего оборудования.