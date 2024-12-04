Нижний Тагил готовится к обновлению: современная инфраструктура взамен старых дорог

Posted 4 декабря, 07:10
Published 4 декабря, 07:10
Modified 4 декабря, 07:12
Updated 4 декабря, 07:12
В скором времени в Нижнем Тагиле стартует свежеиспеченный национальный проект под названием «Инфраструктура для жизни», который заменит собой программу «Безопасные качественные дороги». Основная цель — повышение качества дорожного покрытия, и как следствие качества жизни горожан. В частности, уже запланировано проведение крупных ремонтных мероприятий в следующем году на улицах Зари, Красноармейской и проспекте Ленина.
Как сообщает АО «Тагилдорстрой», кроме обновления главных дорожных артерий, существенные ресурсы будут выделены на завершение работ по обновлению моста на улице Циолковского и дополнительные дорожно-строительные работы. Важное место отводится внедрению передовых решений, включая интеллектуальные транспортные системы (ИТС), которые позволят улучшить организацию движения и сократить количество заторов.
Следует подчеркнуть, что за последнюю пятилетку в Нижнем Тагиле реконструировали 85 частей проезжих частей суммарно длиной более 116 километров. Это стало возможным засчет реализации прежнего нацпроекта «Безопасные качественные дороги».