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Posted 4 декабря, 07:10

Published 4 декабря, 07:10

Modified 4 декабря, 07:12

Updated 4 декабря, 07:12

В Нижнем Тагиле стартует новый национальный проект по дорогам

Нижний Тагил готовится к обновлению: современная инфраструктура взамен старых дорог

4 декабря 2024, 07:10
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле стартует новый национальный проект по дорогам

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» заменит программу «Безопасные качественные дороги». В 2025 году запланированы ремонтные работы на улицах Зари, Красноармейской и проспекте Ленина, а также реконструкция на Циолковского.

В скором времени в Нижнем Тагиле стартует свежеиспеченный национальный проект под названием «Инфраструктура для жизни», который заменит собой программу «Безопасные качественные дороги». Основная цель — повышение качества дорожного покрытия, и как следствие качества жизни горожан. В частности, уже запланировано проведение крупных ремонтных мероприятий в следующем году на улицах Зари, Красноармейской и проспекте Ленина.

Как сообщает АО «Тагилдорстрой», кроме обновления главных дорожных артерий, существенные ресурсы будут выделены на завершение работ по обновлению моста на улице Циолковского и дополнительные дорожно-строительные работы. Важное место отводится внедрению передовых решений, включая интеллектуальные транспортные системы (ИТС), которые позволят улучшить организацию движения и сократить количество заторов.

Следует подчеркнуть, что за последнюю пятилетку в Нижнем Тагиле реконструировали 85 частей проезжих частей суммарно длиной более 116 километров. Это стало возможным засчет реализации прежнего нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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