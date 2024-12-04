Нижний Тагил готовится к обновлению: современная инфраструктура взамен старых дорог

В скором времени в Нижнем Тагиле стартует свежеиспеченный национальный проект под названием «Инфраструктура для жизни», который заменит собой программу «Безопасные качественные дороги». Основная цель — повышение качества дорожного покрытия, и как следствие качества жизни горожан. В частности, уже запланировано проведение крупных ремонтных мероприятий в следующем году на улицах Зари, Красноармейской и проспекте Ленина.