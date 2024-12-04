Новая мера поддержки сельхозпроизводителей принята в Свердловской области

Posted 4 декабря, 06:01
Published 4 декабря, 06:01
Modified 4 декабря, 06:03
Updated 4 декабря, 06:03
Поддержка выражается в том, что фермерские хозяйства смогут работать по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба ЗакСо.
Там напомнили, что имеются и другие меры поддержки — это льготные кредиты, понижение налоговой ставки единого сельхозналога, субсидии и так далее.
Ранее председатель ЗакСо Людмила Бабушкина рассказала в своем Telegram-канале, что в 2024 году сумма субсидий сельхозпроизводителям составила 4,9 млрд рублей.