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Posted 4 декабря, 06:01

Published 4 декабря, 06:01

Modified 4 декабря, 06:03

Updated 4 декабря, 06:03

В Свердловской области введут новую меру поддержки сельхозпроизводителей

Новая мера поддержки сельхозпроизводителей принята в Свердловской области

4 декабря 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области введут новую меру поддержки сельхозпроизводителей

В Свердловской области частные производитель сельхозпродукции получат дополнительную поддержку. Такое решение было принято Законодательным собранием региона.

Поддержка выражается в том, что фермерские хозяйства смогут работать по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба ЗакСо.

Там напомнили, что имеются и другие меры поддержки — это льготные кредиты, понижение налоговой ставки единого сельхозналога, субсидии и так далее.

Ранее председатель ЗакСо Людмила Бабушкина рассказала в своем Telegram-канале, что в 2024 году сумма субсидий сельхозпроизводителям составила 4,9 млрд рублей.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Сельское хозяйство#Поддержка#Законопроект#Екатеринбург
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