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Posted 4 декабря, 15:32

Published 4 декабря, 15:32

Modified 4 декабря, 15:34

Updated 4 декабря, 15:34

Житель Тагила серьезно пострадал при пожаре в собственной квартире

Обожжено 50% поверхности тела: тагильчанин серьезно пострадал во время пожара

4 декабря 2024, 15:32
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Житель Тагила серьезно пострадал при пожаре в собственной квартире

В Нижнем Тагиле произошел пожар в многоквартирном доме на улице Высокогорской. Серьезные ожоги получил мужчина 1978 года рождения.

Сообщение по пожаре спасатели получили в ночь на среду, 4 декабря. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома №40 по улице Высокогорской, сообщают тагильские спасатели.

С пламенем, которое успело распространиться на площади 15 кв.м, пожарные справились за 17 минут. Однако хозяин квартиры, мужчина 1978 года рождения, получил серьезные ожоги 50% поверхности тела. Его госпитализировали в Демидовскую больницу.

Соседи пострадавшего, которым пришлось самостоятельно эвакуироваться из своих квартир, рассказали, что он злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно пожар начался из-за неосторожности при курении.

За прошедшие сутки на пожарах в Свердловской области также пострадал мужчина из Красноуфимска и ребенок из Ачита.

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