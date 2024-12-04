Обожжено 50% поверхности тела: тагильчанин серьезно пострадал во время пожара

С пламенем, которое успело распространиться на площади 15 кв.м, пожарные справились за 17 минут. Однако хозяин квартиры, мужчина 1978 года рождения, получил серьезные ожоги 50% поверхности тела. Его госпитализировали в Демидовскую больницу.