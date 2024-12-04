Обожжено 50% поверхности тела: тагильчанин серьезно пострадал во время пожара

Posted 4 декабря, 15:32
Published 4 декабря, 15:32
Modified 4 декабря, 15:34
Updated 4 декабря, 15:34
Сообщение по пожаре спасатели получили в ночь на среду, 4 декабря. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома №40 по улице Высокогорской, сообщают тагильские спасатели.
С пламенем, которое успело распространиться на площади 15 кв.м, пожарные справились за 17 минут. Однако хозяин квартиры, мужчина 1978 года рождения, получил серьезные ожоги 50% поверхности тела. Его госпитализировали в Демидовскую больницу.
Соседи пострадавшего, которым пришлось самостоятельно эвакуироваться из своих квартир, рассказали, что он злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно пожар начался из-за неосторожности при курении.
За прошедшие сутки на пожарах в Свердловской области также пострадал мужчина из Красноуфимска и ребенок из Ачита.