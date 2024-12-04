Отрубило свет, интернет и ТВ: в Верхней Салде УК игнорирует жалобы жильцов

На улице Устинова в Верхней Салде произошло событие, которое стало настоящим испытанием для местных жителей, об этом сами собственники рассказали редакции TagilCity.ru. Управляющая компания провела ремонт электрического шкафа в одном из подъездов дома, но сделала это так, словно забыла о существовании людей, проживающих там. По словам одного из собственников, работы начались внезапно, без какого-либо предупреждения со стороны УК, и сразу же привели к целому ряду проблем.