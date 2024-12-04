Отрубило свет, интернет и ТВ: в Верхней Салде УК игнорирует жалобы жильцов

Posted 4 декабря, 09:29
Published 4 декабря, 09:29
Modified 4 декабря, 09:31
Updated 4 декабря, 09:31
На улице Устинова в Верхней Салде произошло событие, которое стало настоящим испытанием для местных жителей, об этом сами собственники рассказали редакции TagilCity.ru. Управляющая компания провела ремонт электрического шкафа в одном из подъездов дома, но сделала это так, словно забыла о существовании людей, проживающих там. По словам одного из собственников, работы начались внезапно, без какого-либо предупреждения со стороны УК, и сразу же привели к целому ряду проблем.
Во-первых, жильцы остались без интернета, телевизионного сигнала и электричества. Как выяснилось позже, при демонтаже старого оборудования были повреждены коммуникации, обеспечивающие эти услуги. На все вопросы, почему никто заранее не предупредил об этом, управляющая компания отвечала молчанием.
Во-вторых, после завершения работ подрядчик оставил за собой настоящий беспорядок. Множество строительного мусора, обломков старых проводов и других отходов остались прямо в подъезде. Когда жители обратились к управляющей компании с просьбой убрать все это, они получили шокирующий ответ: им предложили сделать уборку самостоятельно.
Заранее объявления не было, объявление появилось в этот же день, как начали производить работы. А по телефону мне сказал, чтобы я после прибирался после ремонта подрядчиков сам и интернет восстанавливал сам, и поставил меня в черный список. А в WhatsApp читает мои сообщения и не отвечает ничего, — рассказал редакции TagilCity.ru, собственник одной из квартир.
Более того, управляющий УК даже заявил одному из жильцов, что восстановление интернета и подключение телевизора тоже ложится на плечи самих собственников квартир. В довершение всего, когда житель попытался связаться с управляющим через социальные сети, тот просто добавил его в черный список, оставив без ответа все сообщения.
На каком основании, подрядная организация по демонтажу электрощитов, имеет право, оставить за собой срач, отрезать свет, отрезать провода на кабельное телевидение и интернет? — написал местный житель в последнем своем сообщении УК, но до сих пор не получил ответа.
Редакция TagilCity.ru попыталась связаться с управляющей компанией два дня подряд, но в первый день не было уполномоченного, который смог бы прокомментировать ситуацию, а на второй день на телефон никто не отвечал. Все время срабатывал автоответчик.
В конце ноября в суде начали рассматривать дело о банкротстве МУПа — «Городского управления ЖКХ». Ранее компания занималась обслуживанием многоквартирных домов под контролем администрации Верхней Салды, согласно документации Арбитражного суда Свердловской области, предъявляет мэрии иск на сумму 76,4 млн рублей. Как сообщает TagilCity.ru, претензии связаны с задолженностью по договорам электроснабжения.