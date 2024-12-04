Пятая часть россиян не собирается дарить подарки близким на Новый год

22% опрошенных вообще ничего не покупают в магазинах. Большая часть из них вместо подарка преподносит деньги, а кто-то просто не любит традицию поздравлять окружающих с наступлением Нового года. Спонтанные покупки чаще осуществляют граждане с уровнем дохода выше 100 тысяч рублей в месяц.