Пятая часть россиян не собирается дарить подарки близким на Новый год

Posted 4 декабря, 10:04
Published 4 декабря, 10:04
Modified 4 декабря, 10:06
Updated 4 декабря, 10:06
Подавляющее большинство россиян готовится к Новому году и покупает подарки для родных и близких людей. При этом одна пятая часть жителей страны презенты не приобретает.
Чаще сюрпризы готовят женщины — 78% против 51% мужчин. При этом женщины готовятся к празднику заранее, а мужчины более склонны к спонтанному приобретению подарков.
Больше всего товаров для поздравления близких приобретают жители страны в возрасте от 35 до 45 лет — в этой категории презенты покупают три четверти россиян, показывает опрос, проведенный SuperJob.
Примерно по четверти из тех, кто планирует поздравить родных, отовариваются за пару недель до праздника или спонтанно. Каждый 7-й респондент готовится к празднику за месяц, а 5% опрошенных начинают выбирать подарки за несколько месяцев.
22% опрошенных вообще ничего не покупают в магазинах. Большая часть из них вместо подарка преподносит деньги, а кто-то просто не любит традицию поздравлять окружающих с наступлением Нового года. Спонтанные покупки чаще осуществляют граждане с уровнем дохода выше 100 тысяч рублей в месяц.
При этом между уровнем дохода и частотой приобретения подарков есть прямая пропорциональность.
В опросе приняли участие 1600 респондентов из разных регионов страны.
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