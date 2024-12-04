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Posted 4 декабря, 10:04

Published 4 декабря, 10:04

Modified 4 декабря, 10:06

Updated 4 декабря, 10:06

Пятая часть жителей РФ не покупает подарки близким на Новый год

Пятая часть россиян не собирается дарить подарки близким на Новый год

4 декабря 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.

Пятая часть жителей РФ не покупает подарки близким на Новый год

Сюжет
Новый год
Опрос показал, что каждый пятый россиянин не приобретает подарки для близких на Новый год. Женщины покупают презенты чаще.

Подавляющее большинство россиян готовится к Новому году и покупает подарки для родных и близких людей. При этом одна пятая часть жителей страны презенты не приобретает.

Чаще сюрпризы готовят женщины — 78% против 51% мужчин. При этом женщины готовятся к празднику заранее, а мужчины более склонны к спонтанному приобретению подарков.

Больше всего товаров для поздравления близких приобретают жители страны в возрасте от 35 до 45 лет — в этой категории презенты покупают три четверти россиян, показывает опрос, проведенный SuperJob.

Примерно по четверти из тех, кто планирует поздравить родных, отовариваются за пару недель до праздника или спонтанно. Каждый 7-й респондент готовится к празднику за месяц, а 5% опрошенных начинают выбирать подарки за несколько месяцев.

22% опрошенных вообще ничего не покупают в магазинах. Большая часть из них вместо подарка преподносит деньги, а кто-то просто не любит традицию поздравлять окружающих с наступлением Нового года. Спонтанные покупки чаще осуществляют граждане с уровнем дохода выше 100 тысяч рублей в месяц.

При этом между уровнем дохода и частотой приобретения подарков есть прямая пропорциональность.

В опросе приняли участие 1600 респондентов из разных регионов страны.

Ранее опрос показал, по каким причинам россияне чаще всего увольняются с работы.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Праздник#Новый год#Статистика#Семья#Подарки#Опрос
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