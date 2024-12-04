Работник из Свердловской области получит компенсацию за травму в ДТП в рабочее время

Авария с автобусом строительной фирмы произошла в январе 2024 года по дороге из Перми в Екатеринбург: общественный транспорт столкнулся с грузовиком. Рабочий получил серьезные травмы, среди которых переломы ребер, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Вред здоровью был нанесен тяжелый, сообщает прокуратура региона.