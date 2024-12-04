Работник из Свердловской области получит компенсацию за травму в ДТП в рабочее время

Posted 4 декабря, 11:57
Published 4 декабря, 11:57
Modified 4 декабря, 11:59
Updated 4 декабря, 11:59
Прокуратура Нижнесергинского района Свердловской области потребовала от предприятия ООО «Жасмин» выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации работнику, который попал в ДТП в рабочее время.
Авария с автобусом строительной фирмы произошла в январе 2024 года по дороге из Перми в Екатеринбург: общественный транспорт столкнулся с грузовиком. Рабочий получил серьезные травмы, среди которых переломы ребер, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Вред здоровью был нанесен тяжелый, сообщает прокуратура региона.
Надзорное ведомство вышло в суд, который постановил взыскать с работодателя компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Ранее суд потребовал от регионального Минздрава закупить лекарства двум больным детям из Невьянска.