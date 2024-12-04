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Posted 4 декабря, 11:57

Published 4 декабря, 11:57

Modified 4 декабря, 11:59

Updated 4 декабря, 11:59

Работник из Свердловской области получит полмиллиона за травму на работе

Работник из Свердловской области получит компенсацию за травму в ДТП в рабочее время

4 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.

Работник из Свердловской области получит полмиллиона за травму на работе

Прокуратура Свердловской области потребовала от работодателя выплатить сотруднику 500 тысяч рублей за вред, полученный в ДТП в рабочее время.

Прокуратура Нижнесергинского района Свердловской области потребовала от предприятия ООО «Жасмин» выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации работнику, который попал в ДТП в рабочее время.

Авария с автобусом строительной фирмы произошла в январе 2024 года по дороге из Перми в Екатеринбург: общественный транспорт столкнулся с грузовиком. Рабочий получил серьезные травмы, среди которых переломы ребер, сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Вред здоровью был нанесен тяжелый, сообщает прокуратура региона.

Надзорное ведомство вышло в суд, который постановил взыскать с работодателя компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Ранее суд потребовал от регионального Минздрава закупить лекарства двум больным детям из Невьянска.

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#Александра Никитская#Травма#Прокуратура#Работа#Суд#Защита прав#Екатеринбург
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