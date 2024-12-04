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Posted 4 декабря, 03:45

Published 4 декабря, 03:45

Modified 4 декабря, 03:47

Updated 4 декабря, 03:47

В Свердловской области резко похолодает до -12

Резкое похолодание придет в Свердловскую область

4 декабря 2024, 03:45
Фото: 1MI.

В Свердловской области резко похолодает до -12

Резкое похолодание ожидается в Свердловской области. Однако 4 декабря сохранится теплая погода с порывистыми ветрами, сообщает УГМС.

Так, 5 декабря в течение дня температура воздуха составит до -4 градусов. В ночное же время столбики термометров опустятся до -6. Осадков при этом в регионе не ожидается. Однако в некоторых районах небольшой снег все же может пройти. Ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на северо-западное. Его порывы местами по области составят до 16 метров в секунду.

6 декабря сильные ветра утихнут и станут слабыми. Однако и температура воздуха станет более холодной. Так, ночью столбики термометров уже опустятся до уровня -4…-9 градусов, а днем станет еще холоднее — до -12 градусов. При этом в горах и низинах температура может достигнуть-17 градусов.

Напомним, МЧС выпустило экстренное предупреждение на 4 декабря. По данным ведомства в Свердловской области местами порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Похолодание#Ветер#Прогноз#Мороз#Природа#Екатеринбург
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