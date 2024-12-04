Резкое похолодание придет в Свердловскую область

Posted 4 декабря, 03:45
Published 4 декабря, 03:45
Modified 4 декабря, 03:47
Updated 4 декабря, 03:47
Так, 5 декабря в течение дня температура воздуха составит до -4 градусов. В ночное же время столбики термометров опустятся до -6. Осадков при этом в регионе не ожидается. Однако в некоторых районах небольшой снег все же может пройти. Ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на северо-западное. Его порывы местами по области составят до 16 метров в секунду.
6 декабря сильные ветра утихнут и станут слабыми. Однако и температура воздуха станет более холодной. Так, ночью столбики термометров уже опустятся до уровня -4…-9 градусов, а днем станет еще холоднее — до -12 градусов. При этом в горах и низинах температура может достигнуть-17 градусов.
Напомним, МЧС выпустило экстренное предупреждение на 4 декабря. По данным ведомства в Свердловской области местами порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.