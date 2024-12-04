Резкое похолодание придет в Свердловскую область

Так, 5 декабря в течение дня температура воздуха составит до -4 градусов. В ночное же время столбики термометров опустятся до -6. Осадков при этом в регионе не ожидается. Однако в некоторых районах небольшой снег все же может пройти. Ветер будет иметь юго-западное направление с переходом на северо-западное. Его порывы местами по области составят до 16 метров в секунду.