Секреты вакансии: екатеринбургская мама узнала правду о вакансии администратора

Жительница Екатеринбурга — одинокая мама двоих малышей и, в преддверии главного праздника уходящего года, она приняла решение найти себе работу. Вакансия нашлась в интернете, работа не сложная: отвечать на поступающие звонки и сообщения — то есть быть помощником администратора. Однако, есть детали, которые было необходимо обсудить лично на собеседовании.