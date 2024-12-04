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Posted 4 декабря, 05:00

Published 4 декабря, 05:00

Modified 4 декабря, 05:02

Updated 4 декабря, 05:02

Свердловчанка столкнулась с предложением о работе в сфере эскорта

Секреты вакансии: екатеринбургская мама узнала правду о вакансии администратора

4 декабря 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney.

Свердловчанка столкнулась с предложением о работе в сфере эскорта

Екатеринбурженка хотела заработать перед Новым годом на подарки своим детям. В сети ей попалась вакансия помощника администратора, а на месте оказалось, что это настоящий бордель.

Жительница Екатеринбурга — одинокая мама двоих малышей и, в преддверии главного праздника уходящего года, она приняла решение найти себе работу. Вакансия нашлась в интернете, работа не сложная: отвечать на поступающие звонки и сообщения — то есть быть помощником администратора. Однако, есть детали, которые было необходимо обсудить лично на собеседовании.

Екатеринбурженка поехала на улицу Титова, хотя до конца не была уверена в предстоящем месте работы, так как ни названия организации в объявлении, ни опознавательных знаков на улице не обнаружила — сообщает E1.

На месте женщину встретила миловидная девушка, которая объяснила предстоящие обязанности. Оказалось, что отвечать на звонки и смс нужно мужчинам, которые ищут «любовь за деньги». В соответствии с этим необходимо знать программу девушек, оказывающих интим-услуги.

Заработную обещали 4000 рублей за выход. Представительница организации предложила матери-одиночке самой оказывать пикантные услуги, если вдруг появится желание заработать больше.

Такая работа свердловчанку не устроила и она покинула обитель плотских утех. Ей неоднократно перезванивали, но ожидаемого согласия на другом конце трубки так и не получили.

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