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Posted 4 декабря, 11:36

Published 4 декабря, 11:36

Modified 4 декабря, 11:59

Updated 4 декабря, 11:59

Селедка под шубой станет нежнее: простой трюк с луком сделает салат еще вкуснее

Селедка под шубой станет нежнее: простой трюк с луком сделает салат еще вкуснее

4 декабря 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Если резкий вкус репчатого лука в традиционном салате нравится не всем членам семьи, попробуйте изменить его.

Близится Новый год, а с ним и планирование меню для праздничного стола, за которым соберутся самые родные и близкие.

Один из самых популярных салатов в этот праздник — селедка под шубой. Рецептов блюда великое множество, но почти везде в составе есть репчатый лук, резкий вкус которого нравится не всем. Но горечь и остроту из овоща можно убрать.

Выбирайте сорт

Берите лук более сладких сортов: в салате отлично будут гармонировать с другими ингредиентами белый или красный салатный лук. Можно взять и ялтинский сорт.

Маринад для овоща

Попробуйте приготовить маринованный лук — он отлично дополнит в блюде сельдь. Для этого мелко покрошите луковицу, смешайте небольшое количество воды с уксусом, добавьте сахар и положите туда нарезанный овощ минут на 15. Лук станет менее горьким и едким.

Простые советы сделать вкус лука мягче

Репчатый лук можно сделать менее острым, отправив на короткое время в кипяток (просто ошпарьте нарезанный овощ в дуршлаге).

Еще один вариант — ледяная вода. Сложите нарезанный овощ в миску с холодной водой, можно добавить лед. Оставьте на 15-20 минут, — рекомендуют на портале Food.ru.

Также можно использовать лимонный сок: смешайте пару столовых ложек сока с водой, залейте лук на полчаса. Имейте в виду, что овощ станет кислее, чем был.

Соль. Растворите ингредиент в воде и положите туда порезанный лук. Подождите 20-30 минут и слейте воду. Лук станет немного соленым, учитывайте это в готовке. Также можно просто присыпать лук солью, а через 15 минут промыть проточной водой.

Пробуем новое

Для любителей экспериментировать в салат можно положить зеленый лук или же только белые части стебля — он менее острый, чем часть, растущая под землей. А еще можно и вовсе заменить этот ингредиент в селедке под шубой другим продуктом — например, натертым зеленым яблоком.

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Источники: edimdoma.ru, gastronom.ru, food.ru

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