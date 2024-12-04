Селедка под шубой станет нежнее: простой трюк с луком сделает салат еще вкуснее

Posted 4 декабря, 11:36
Published 4 декабря, 11:36
Modified 4 декабря, 11:59
Updated 4 декабря, 11:59
Близится Новый год, а с ним и планирование меню для праздничного стола, за которым соберутся самые родные и близкие.
Один из самых популярных салатов в этот праздник — селедка под шубой. Рецептов блюда великое множество, но почти везде в составе есть репчатый лук, резкий вкус которого нравится не всем. Но горечь и остроту из овоща можно убрать.
Выбирайте сорт
Берите лук более сладких сортов: в салате отлично будут гармонировать с другими ингредиентами белый или красный салатный лук. Можно взять и ялтинский сорт.
Маринад для овоща
Попробуйте приготовить маринованный лук — он отлично дополнит в блюде сельдь. Для этого мелко покрошите луковицу, смешайте небольшое количество воды с уксусом, добавьте сахар и положите туда нарезанный овощ минут на 15. Лук станет менее горьким и едким.
Простые советы сделать вкус лука мягче
Репчатый лук можно сделать менее острым, отправив на короткое время в кипяток (просто ошпарьте нарезанный овощ в дуршлаге).
Еще один вариант — ледяная вода. Сложите нарезанный овощ в миску с холодной водой, можно добавить лед. Оставьте на 15-20 минут, — рекомендуют на портале Food.ru.
Также можно использовать лимонный сок: смешайте пару столовых ложек сока с водой, залейте лук на полчаса. Имейте в виду, что овощ станет кислее, чем был.
Соль. Растворите ингредиент в воде и положите туда порезанный лук. Подождите 20-30 минут и слейте воду. Лук станет немного соленым, учитывайте это в готовке. Также можно просто присыпать лук солью, а через 15 минут промыть проточной водой.
Пробуем новое
Для любителей экспериментировать в салат можно положить зеленый лук или же только белые части стебля — он менее острый, чем часть, растущая под землей. А еще можно и вовсе заменить этот ингредиент в селедке под шубой другим продуктом — например, натертым зеленым яблоком.
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Источники: edimdoma.ru, gastronom.ru, food.ru