Слух из столицы Урала: преподавателя из Екатеринбурга скрутила ФСБ за лайк

Posted 4 декабря, 15:52
Published 4 декабря, 15:52
Modified 4 декабря, 17:41
Updated 4 декабря, 17:41
4 декабря среди студентов Уральского федерального университета Екатеринбурга стало мелькать тревожное сообщение. В мессенджерах молодежи пересылается сообщение от преподавателя, информирующее о том, что одного из его коллег посетили сотрудники ФСБ, а если быть точнее, то «в шесть утра мордой в пол положили» — сообщает URA.RU.
Согласно возникшему слуху, причиной случившегося послужил лайк сотрудника УрФУ на одном из заблокированных сайтов на территории РФ. Оценку преподаватель поставил какой-то «неположенной информации», какой именно — не уточняется.
Источник информации настоятельно рекомендовал быть внимательными к использованию каких-либо символов, отсылающих к нерекомендованным в России темам. Также преподаватель просил проверять свои работы на наличие упоминаний иноагентов, экстремистов и других нежелательных лиц.
Пресс-службы УрФУ и свердловского УФСБ не в курсе такого рода информации.
Напомним, что в сентябре текущего года к свердловчанину нагрянула ФСБ из-за переписки о виртуальном оружии.