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Posted 4 декабря, 15:52

Published 4 декабря, 15:52

Modified 4 декабря, 17:41

Updated 4 декабря, 17:41

К екатеринбургскому преподавателю нагрянула ФСБ

Слух из столицы Урала: преподавателя из Екатеринбурга скрутила ФСБ за лайк

4 декабря 2024, 15:52
Фото: 1MI.

К екатеринбургскому преподавателю нагрянула ФСБ

Среди екатеринбургских студентов стал ползти слух о том, что на днях к преподавателю УрФУ нагрянули силовики с проверкой. Это случилось из-за лайка запрещенной информации на заблокированном сайте.

4 декабря среди студентов Уральского федерального университета Екатеринбурга стало мелькать тревожное сообщение. В мессенджерах молодежи пересылается сообщение от преподавателя, информирующее о том, что одного из его коллег посетили сотрудники ФСБ, а если быть точнее, то «в шесть утра мордой в пол положили» — сообщает URA.RU.

Согласно возникшему слуху, причиной случившегося послужил лайк сотрудника УрФУ на одном из заблокированных сайтов на территории РФ. Оценку преподаватель поставил какой-то «неположенной информации», какой именно — не уточняется.

Источник информации настоятельно рекомендовал быть внимательными к использованию каких-либо символов, отсылающих к нерекомендованным в России темам. Также преподаватель просил проверять свои работы на наличие упоминаний иноагентов, экстремистов и других нежелательных лиц.

Пресс-службы УрФУ и свердловского УФСБ не в курсе такого рода информации.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#ФСБ#Екатеринбург
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