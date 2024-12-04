Слух из столицы Урала: преподавателя из Екатеринбурга скрутила ФСБ за лайк

4 декабря среди студентов Уральского федерального университета Екатеринбурга стало мелькать тревожное сообщение. В мессенджерах молодежи пересылается сообщение от преподавателя, информирующее о том, что одного из его коллег посетили сотрудники ФСБ, а если быть точнее, то «в шесть утра мордой в пол положили» — сообщает URA.RU.