Снос двух аварийных домов отложен в Нижнем Тагиле из-за судов

Дело в том, что вопросы изъятия последних жилых помещений в обоих домах решаются в судебном порядке. Именно поэтому срок расселения зданий переносится с 1 ноября 2024 года до 1 ноября 2025 года, выяснила редакция TagilCity.ru. А вот срок контроля за выполнением постановления по зданию на Хохрякова смещен с 1 декабря 2027 на 1 декабря 2025 года.