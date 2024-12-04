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Posted 4 декабря, 14:20

Published 4 декабря, 14:20

Modified 4 декабря, 14:22

Updated 4 декабря, 14:22

Снос двух аварийных домов отложен в Нижнем Тагиле из-за судов

Снос двух аварийных домов отложен в Нижнем Тагиле из-за судов

4 декабря 2024, 14:20
В Нижнем Тагиле на год откладывается снос двух домов, признанных аварийными для проживания. Они располагаются на улицах Боровая, 37 и Хохрякова, 2А. Соответствующие постановления уже подписаны.

Дело в том, что вопросы изъятия последних жилых помещений в обоих домах решаются в судебном порядке. Именно поэтому срок расселения зданий переносится с 1 ноября 2024 года до 1 ноября 2025 года, выяснила редакция TagilCity.ru. А вот срок контроля за выполнением постановления по зданию на Хохрякова смещен с 1 декабря 2027 на 1 декабря 2025 года.

Напомним, что в Нижнем Тагиле на Тагилстрое также будут снесены два аварийных дома на Технической, 12 на Землячки, 35.

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