Спортивное учреждение Екатеринбурга выплатит 100 тысяч рублей ребенку за перелом

В феврале текущего года 12-летняя девочка из Екатеринбурга как обычно тренировалась в «Вертикали» — учреждении спортивной подготовки, расположенном в Верх-Исетском районе. Там она занимается гимнастикой. Юная екатеринбурженка улучшала свои навыки, занимаясь со спортивном оборудованием. Выполняя трюк, девочка потеряла равновесие и упала, вытянув руки вниз — сообщает прокуратура Свердловской области.