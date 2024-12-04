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Posted 4 декабря, 14:48

Published 4 декабря, 14:48

Modified 4 декабря, 14:50

Updated 4 декабря, 14:50

Организатор спортивных занятий из Екатеринбурга заплатит за невнимательность

Спортивное учреждение Екатеринбурга выплатит 100 тысяч рублей ребенку за перелом

4 декабря 2024, 14:48
Фото: 1MI.

Организатор спортивных занятий из Екатеринбурга заплатит за невнимательность

Девочка из Екатеринбурга сломала руку во время своей обычной тренировки по гимнастике. Суд признал обязательным выплатить 100 тысяч рублей потерпевшей.

В феврале текущего года 12-летняя девочка из Екатеринбурга как обычно тренировалась в «Вертикали» — учреждении спортивной подготовки, расположенном в Верх-Исетском районе. Там она занимается гимнастикой. Юная екатеринбурженка улучшала свои навыки, занимаясь со спортивном оборудованием. Выполняя трюк, девочка потеряла равновесие и упала, вытянув руки вниз — сообщает прокуратура Свердловской области.

Спортсменку доставили в пункт оказания медицинской помощи, где врачи диагностировали перелом со смещением правой руки в области предплечья. Пришлось делать операцию.

Прокуратура района, где занималась девочка, обратилась с иском, требующим возместить моральный ущерб, в суд. Суд согласился с требованиями и обязал организатора занятий выплатить ребенку 100 тысяч рублей.

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