Спортивное учреждение Екатеринбурга выплатит 100 тысяч рублей ребенку за перелом

Posted 4 декабря, 14:48
Published 4 декабря, 14:48
Modified 4 декабря, 14:50
Updated 4 декабря, 14:50
В феврале текущего года 12-летняя девочка из Екатеринбурга как обычно тренировалась в «Вертикали» — учреждении спортивной подготовки, расположенном в Верх-Исетском районе. Там она занимается гимнастикой. Юная екатеринбурженка улучшала свои навыки, занимаясь со спортивном оборудованием. Выполняя трюк, девочка потеряла равновесие и упала, вытянув руки вниз — сообщает прокуратура Свердловской области.
Спортсменку доставили в пункт оказания медицинской помощи, где врачи диагностировали перелом со смещением правой руки в области предплечья. Пришлось делать операцию.
Прокуратура района, где занималась девочка, обратилась с иском, требующим возместить моральный ущерб, в суд. Суд согласился с требованиями и обязал организатора занятий выплатить ребенку 100 тысяч рублей.