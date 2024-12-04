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Posted 4 декабря, 10:26

Published 4 декабря, 10:26

Modified 4 декабря, 10:28

Updated 4 декабря, 10:28

Пенсионерам Свердловской области скоро проиндексируют пенсии

Стало известно, когда пенсионерам Свердловской области проиндексируют пенсии

4 декабря 2024, 10:26
Фото: 1MI.

Пенсионерам Свердловской области скоро проиндексируют пенсии

Индексация пенсий для жителей Свердловской области в 2025 году коснется разных категорий граждан.

В Свердловской области уже с 1 января 20245 года у части пенсионеров вырастут пенсии. В первый день Нового года проиндексируют страховые пенсии, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Размер выплат увеличится на 7,3% и коснется как неработающих, так и работающих граждан на пенсии, пишут «Известия» со ссылкой на парламентария.

В будущем году также будут увеличены социальные пенсии и выплаты по государственным пенсиям, рост составит 14,75%. Социальные пенсии в России получают граждане, у которых срок трудовой деятельности меньше, чем необходимо для получения страховых выплат, а также лица с инвалидностью и те, кто лишился кормильца.

Государственные пенсии назначаются лицам, работавшим на федеральной гражданской службе.

Ранее стало известно, какой будет минимальная пенсия в 2025 году в Нижнем Тагиле.

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#Александра Никитская#Общество#Пенсионеры#Пенсия#Выплаты#Индексация#Екатеринбург
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