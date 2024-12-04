Стало известно, когда пенсионерам Свердловской области проиндексируют пенсии

Posted 4 декабря, 10:26
Published 4 декабря, 10:26
Modified 4 декабря, 10:28
Updated 4 декабря, 10:28
В Свердловской области уже с 1 января 20245 года у части пенсионеров вырастут пенсии. В первый день Нового года проиндексируют страховые пенсии, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Размер выплат увеличится на 7,3% и коснется как неработающих, так и работающих граждан на пенсии, пишут «Известия» со ссылкой на парламентария.
В будущем году также будут увеличены социальные пенсии и выплаты по государственным пенсиям, рост составит 14,75%. Социальные пенсии в России получают граждане, у которых срок трудовой деятельности меньше, чем необходимо для получения страховых выплат, а также лица с инвалидностью и те, кто лишился кормильца.
Государственные пенсии назначаются лицам, работавшим на федеральной гражданской службе.
Ранее стало известно, какой будет минимальная пенсия в 2025 году в Нижнем Тагиле.