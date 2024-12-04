Стало известно, когда пенсионерам Свердловской области проиндексируют пенсии

В будущем году также будут увеличены социальные пенсии и выплаты по государственным пенсиям, рост составит 14,75%. Социальные пенсии в России получают граждане, у которых срок трудовой деятельности меньше, чем необходимо для получения страховых выплат, а также лица с инвалидностью и те, кто лишился кормильца.