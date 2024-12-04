Свердловчанин хотел заступиться за свою женщину, но переборщил и убил обидчика

Posted 4 декабря, 11:38
Published 4 декабря, 11:38
Modified 4 декабря, 11:44
Updated 4 декабря, 11:44
В начале января 2024 года житель Верхней Пышмы собрался с друзьями на своей квартире. Товарищи употребляли алкоголь, всего их было 4 человека, а также сожительница хозяина квартира. Вечер протекал как обычно, до момента пока не вспыхнула ссора между сожительницей и одним из друзей хозяина квартиры. Мужчина затупился за свою возлюбленную, тем самым вызвав гнев своего товарища. Конфликт набирал обороты и, в конечном итоге, хозяин квартиры, он же обвиняемый, ожесточенно избивал в течение некоторого времени приглашенного гостя.
На следующее утро все присутствующие при инциденте увидели, что избитый товарищ не подает признаков жизни. Он умер вследствие нанесенных телесных повреждений.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, Верхнепышминский городской суд вынес решение, согласно которому хозяин квартиры отправится на 9 лет в тюрьму, его ожидает колония строго режима.
Ранее в соседствующем городе Кировград жительница отправилась на 13 лет в тюрьму за убийство собутыльника.