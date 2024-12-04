Свердловчанин хотел заступиться за свою женщину, но переборщил и убил обидчика

В начале января 2024 года житель Верхней Пышмы собрался с друзьями на своей квартире. Товарищи употребляли алкоголь, всего их было 4 человека, а также сожительница хозяина квартира. Вечер протекал как обычно, до момента пока не вспыхнула ссора между сожительницей и одним из друзей хозяина квартиры. Мужчина затупился за свою возлюбленную, тем самым вызвав гнев своего товарища. Конфликт набирал обороты и, в конечном итоге, хозяин квартиры, он же обвиняемый, ожесточенно избивал в течение некоторого времени приглашенного гостя.