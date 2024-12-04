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Posted 4 декабря, 11:38

Published 4 декабря, 11:38

Modified 4 декабря, 11:44

Updated 4 декабря, 11:44

Свердловчанин хотел заступиться за свою женщину, но переборщил и убил обидчика

Свердловчанин хотел заступиться за свою женщину, но переборщил и убил обидчика

4 декабря 2024, 11:38
Фото: 1MI.
Суд Верхней Пышмы вынес приговор по делу об убийстве мужчины в попытке защитить свою сожительницу. Местный житель будет лишен свободы на 9 лет.

В начале января 2024 года житель Верхней Пышмы собрался с друзьями на своей квартире. Товарищи употребляли алкоголь, всего их было 4 человека, а также сожительница хозяина квартира. Вечер протекал как обычно, до момента пока не вспыхнула ссора между сожительницей и одним из друзей хозяина квартиры. Мужчина затупился за свою возлюбленную, тем самым вызвав гнев своего товарища. Конфликт набирал обороты и, в конечном итоге, хозяин квартиры, он же обвиняемый, ожесточенно избивал в течение некоторого времени приглашенного гостя.

На следующее утро все присутствующие при инциденте увидели, что избитый товарищ не подает признаков жизни. Он умер вследствие нанесенных телесных повреждений.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, Верхнепышминский городской суд вынес решение, согласно которому хозяин квартиры отправится на 9 лет в тюрьму, его ожидает колония строго режима.

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