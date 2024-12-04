Свердловская ветклиника уволила девушку из-за беременности

Posted 4 декабря, 07:56
Published 4 декабря, 07:56
Modified 4 декабря, 07:58
Updated 4 декабря, 07:58
Жительница Первоуральска оказывает медицинскую помощь животным, работает в ветклинике. В начале текущего года она узнала, что станет мамой и проинформировала об этом директора медицинского учреждения. Главе учреждения это не понравилось и он решил отстранить девушку от работы любыми способами.
Под предлогом многочисленных жалоб на исполнение должностных обязанностей местной жительницы директор потребовал написать заявление об уходе по своей инициативе. Если сотрудница не согласна с предложением, то ее уволят «по статье». Вдобавок к этому руководство предупредило о проблемах, которые обязательно возникнут в случае ослушания.
Сотрудница ветклиники была вынуждена уволиться по собственному желанию из-за оказанного давления. Директор настолько быстро выпустил приказ о расторжении трудового договора, что девушка не успела опомниться.
Нервное потрясение от происходящего послужило фактором, который привел к ухудшению самочувствия. Сотруднице пришлось выйти на больничный, по этой причине она обратилась к работодателю с просьбой об увольнении с отработкой в течение двух недель, однако администрация не стала отменять своё решение.
После всего произошедшего жительница Первоуральска написала заявление в прокуратуру. Суд оказался на стороне девушки и потребовал вернуть ее на работу, а также выплатить зарплату с момента увольнения и до фактического исполнения судебного решения. В конечном итоге клиника должна девушке чуть больше 100 тыс рублей.
Ветеринарная клиника подавала на апелляцию, однако результатов это не дало.