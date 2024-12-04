Свердловская ветклиника уволила девушку из-за беременности

Под предлогом многочисленных жалоб на исполнение должностных обязанностей местной жительницы директор потребовал написать заявление об уходе по своей инициативе. Если сотрудница не согласна с предложением, то ее уволят «по статье». Вдобавок к этому руководство предупредило о проблемах, которые обязательно возникнут в случае ослушания.