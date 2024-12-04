Свердловские правоохранители вручили повестки в армию мигрантам-уклонистам

Posted 4 декабря, 15:37
Published 4 декабря, 15:37
Modified 4 декабря, 15:39
Updated 4 декабря, 15:39
Военные следователи провели проверку в магазинах Камышлова в среду, 4 декабря. В ходе операции четверым новоиспеченным гражданам России вручили повестки, сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу.
Проверка осуществлялась в различных организациях и местах торговли. В ходе проведения мероприятия сотрудникам военного следственного отдела удалось выявить уклонистов — их привезли в военкомат для оформления необходимых документов в соответствии с требованием закона.
Операция проводилась в связке с сотрудниками полиции и военкомата.
Ранее в Екатеринбурге правоохранители организовали проверку «нехорошей» квартиры, где живет толпа агрессивных мигрантов.