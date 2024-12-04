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Posted 4 декабря, 15:37

Published 4 декабря, 15:37

Modified 4 декабря, 15:39

Updated 4 декабря, 15:39

Новым гражданам РФ из числа экс-мигрантов свердловские силовики вручили повестки

Свердловские правоохранители вручили повестки в армию мигрантам-уклонистам

4 декабря 2024, 15:37
Фото: Изображение Midjourney.

Новым гражданам РФ из числа экс-мигрантов свердловские силовики вручили повестки

Сюжет
Мигранты
В Камышлове прошел рейд по выявлению мигрантов, имеющих российское гражданство, но уклоняющихся от службы в армии.

Военные следователи провели проверку в магазинах Камышлова в среду, 4 декабря. В ходе операции четверым новоиспеченным гражданам России вручили повестки, сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу.

Проверка осуществлялась в различных организациях и местах торговли. В ходе проведения мероприятия сотрудникам военного следственного отдела удалось выявить уклонистов — их привезли в военкомат для оформления необходимых документов в соответствии с требованием закона.

Операция проводилась в связке с сотрудниками полиции и военкомата.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители организовали проверку «нехорошей» квартиры, где живет толпа агрессивных мигрантов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Граждане#Мигранты#Силовики#Камышлов#Трудовые мигранты#Военкомат#Екатеринбург#Повестки#Воинский учет
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