Тагильские школьники взяли «бронзу» на Всероссийском турнире по настольному теннису

Posted 4 декабря, 09:08
Published 4 декабря, 09:08
Modified 4 декабря, 09:10
Updated 4 декабря, 09:10
Соревнования проходили в Тюмени. За победу боролись мальчики и девочки в категориях до 14 лет и до 16 лет.
В Турнире участвовали спортсмены из 13 регионов нашей страны. Всего за звание сильнейших боролись 387 человек.
Юные тагильчане из спортшколы «Авиатор» взяли 2 бронзовые медали: Анастасия Декабрьская в категории девочек до 14 лет, а Даниил Николаев среди мальчиков до 16 лет.
Ранее тагильские спортсмены взяли призовые места на всероссийском конкурсе.