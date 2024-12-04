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Posted 4 декабря, 09:08

Published 4 декабря, 09:08

Modified 4 декабря, 09:10

Updated 4 декабря, 09:10

Тагильские школьники взяли «бронзу» на Всероссийском турнире по настольному теннису

Тагильские школьники взяли «бронзу» на Всероссийском турнире по настольному теннису

4 декабря 2024, 09:08
Фото: мэрия Нижнего Тагила.
Школьники из Нижнего Тагила взяли 3 место на состязаниях по настольному теннису.

Соревнования проходили в Тюмени. За победу боролись мальчики и девочки в категориях до 14 лет и до 16 лет.

В Турнире участвовали спортсмены из 13 регионов нашей страны. Всего за звание сильнейших боролись 387 человек.

Юные тагильчане из спортшколы «Авиатор» взяли 2 бронзовые медали: Анастасия Декабрьская в категории девочек до 14 лет, а Даниил Николаев среди мальчиков до 16 лет.

Ранее тагильские спортсмены взяли призовые места на всероссийском конкурсе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Спортсмены#Турнир#Всероссийский турнир#Екатеринбург
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