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Posted 4 декабря, 09:22

Published 4 декабря, 09:22

Modified 4 декабря, 09:24

Updated 4 декабря, 09:24

Учащийся из Нижнего Тагила вышел на федеральный этап конкурса сочинений

Тагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений

4 декабря 2024, 09:22
Фото: 1MI.

Учащийся из Нижнего Тагила вышел на федеральный этап конкурса сочинений

Учащийся из Политехнической гимназии Нижнего Тагила стал победителем федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений. Душещипательное сочинение о солнечной сестре никого не оставило равнодушным.

В стране проходит ежегодный Всероссийский конкурс сочинений, в котором принял участие юный тагильчанин Степан Васильев. И не просто принял участие, а стал одним из победителей на уровне федерации — сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Степан учится в Политехнической гимназии в 6 классе. Это его первый опыт участия в подобных конкурсах. На пробу своих творческих и умственных способностей мальчика сподвигла классная руководительница. Ольга Деменьшина недавно заняла свою должность, но, как говорит сам Степан, у нее получилось заинтересовать учащихся. Но среди одногодок, лишь его сочинение прошло так далеко.

Степан посвятил свою работу семье. В тексте идет повествование о его сестре. Старшая сестра — солнечный ребенок, отсюда и название сочинения «Рыцарь и солнце, брат и сестра». Работа учащегося наполнена витиеватыми словосочетаниями, множественными эпитетами и, безусловно, трогает за душу.

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