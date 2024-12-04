Тагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений

Posted 4 декабря, 09:22
Published 4 декабря, 09:22
Modified 4 декабря, 09:24
Updated 4 декабря, 09:24
В стране проходит ежегодный Всероссийский конкурс сочинений, в котором принял участие юный тагильчанин Степан Васильев. И не просто принял участие, а стал одним из победителей на уровне федерации — сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
Степан учится в Политехнической гимназии в 6 классе. Это его первый опыт участия в подобных конкурсах. На пробу своих творческих и умственных способностей мальчика сподвигла классная руководительница. Ольга Деменьшина недавно заняла свою должность, но, как говорит сам Степан, у нее получилось заинтересовать учащихся. Но среди одногодок, лишь его сочинение прошло так далеко.
Степан посвятил свою работу семье. В тексте идет повествование о его сестре. Старшая сестра — солнечный ребенок, отсюда и название сочинения «Рыцарь и солнце, брат и сестра». Работа учащегося наполнена витиеватыми словосочетаниями, множественными эпитетами и, безусловно, трогает за душу.