Тагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений

Степан учится в Политехнической гимназии в 6 классе. Это его первый опыт участия в подобных конкурсах. На пробу своих творческих и умственных способностей мальчика сподвигла классная руководительница. Ольга Деменьшина недавно заняла свою должность, но, как говорит сам Степан, у нее получилось заинтересовать учащихся. Но среди одногодок, лишь его сочинение прошло так далеко.