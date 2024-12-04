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Posted 4 декабря, 14:20

Published 4 декабря, 14:20

Modified 4 декабря, 14:22

Updated 4 декабря, 14:22

Тарелки блестят, как зеркало: этот лайфхак подсмотрела в дорогом ресторане

Тарелки блестят, как зеркало: этот лайфхак подсмотрела в дорогом ресторане

4 декабря 2024, 14:20
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если ваши тарелки видали виды и выглядят не лучшим образом, попробуйте вернуть им блеск и чистоту с помощью трюка с уксусом и солью. Этим методом пользуются в дорогих кафе и ресторанах.

Со временем даже самая качественная посуда теряет свой внешний вид из-за частого использования. Механическое воздействие, использование чистящих средств и жестких губок приводит к царапинам и потере блеска. Также царапаются и тускнеют тарелки, которые хранятся в тесном шкафчике одна на другой.

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Чтобы тарелки опять блестели и сверкали, приготовьте специальный раствор на основе самых простых компонентов. Возьмите большую емкость, подогрейте воду до 45 градусов и всыпьте 100 граммов поваренной соли. Дождитесь, пока она полностью растворится, а затем влейте в воду 9-процентный столовый уксус — понадобится около 200 миллилитров.

В подготовленный солевой раствор аккуратно вливают 200 миллилитров уксуса, тщательно перемешивая. Уксус обладает антибактериальными свойствами, помогает растворять застарелые загрязнения и придает посуде блеск, — советует портал Pogovorim.by.

Предварительно вымытые тарелки опустите в приготовленный раствор и аккуратно обработайте губкой. Каждую тарелку нужно держать в растворе не более 2-3 минут. Затем сразу же промойте посуду под проточной водой, вытрите полотенцем и оставьте до полного высыхания.

Регулярно очищайте тарелки уксусом и солью для идеального блескаРегулярно очищайте тарелки уксусом и солью для идеального блеска
Регулярно очищайте тарелки уксусом и солью для идеального блеска. Фото: 1MI

Метод очень простой, не требует затрат, но вместе с тем соль и уксус действуют не хуже дорогой химии. Попробуйте и убедитесь, что этот лайфхак работает!

А чтобы посуда меньше истиралась и портилась, следуйте этим простым советам:

  • Используйте мягкие моющие средства и мягкие губки для мытья.
  • Храните тарелки аккуратно, отделяя их друг от друга.
  • Не используйте тарелки вместо разделочной доски и не режьте в ней продукты.
  • Избегайте перегрева в микроволновой печи, если тарелки не предназначены для этого.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Уксус#Посуда#Соль#Дом и сад#КЦ#Моющие средства#Лайфхак#Губки#Раствор
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