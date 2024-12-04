Тарелки блестят, как зеркало: этот лайфхак подсмотрела в дорогом ресторане

Posted 4 декабря, 14:20
Published 4 декабря, 14:20
Modified 4 декабря, 14:22
Updated 4 декабря, 14:22
Со временем даже самая качественная посуда теряет свой внешний вид из-за частого использования. Механическое воздействие, использование чистящих средств и жестких губок приводит к царапинам и потере блеска. Также царапаются и тускнеют тарелки, которые хранятся в тесном шкафчике одна на другой.
Чтобы тарелки опять блестели и сверкали, приготовьте специальный раствор на основе самых простых компонентов. Возьмите большую емкость, подогрейте воду до 45 градусов и всыпьте 100 граммов поваренной соли. Дождитесь, пока она полностью растворится, а затем влейте в воду 9-процентный столовый уксус — понадобится около 200 миллилитров.
В подготовленный солевой раствор аккуратно вливают 200 миллилитров уксуса, тщательно перемешивая. Уксус обладает антибактериальными свойствами, помогает растворять застарелые загрязнения и придает посуде блеск, — советует портал Pogovorim.by.
Предварительно вымытые тарелки опустите в приготовленный раствор и аккуратно обработайте губкой. Каждую тарелку нужно держать в растворе не более 2-3 минут. Затем сразу же промойте посуду под проточной водой, вытрите полотенцем и оставьте до полного высыхания.
Метод очень простой, не требует затрат, но вместе с тем соль и уксус действуют не хуже дорогой химии. Попробуйте и убедитесь, что этот лайфхак работает!
А чтобы посуда меньше истиралась и портилась, следуйте этим простым советам:
Ранее эксперты рассказали, что нужно добавить в стиральную машину, чтобы грязь начала выходить огромными хлопьями.