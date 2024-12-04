Тюль снова кипенно-белый и легкий: эти средства выведут серую грязь на чистую воду

Posted 4 декабря, 15:22
Published 4 декабря, 15:22
Modified 4 декабря, 15:24
Updated 4 декабря, 15:24
Просто постирать тюль недостаточно: важно вернуть ему первоначальную белизну и свежесть. Рассказываем, как его правильно постирать и отбелить.
Снимая тюль, обязательно вытряхните пыль, крошки и мелкие волоски, чтобы в тазу было меньше грязи. Замочите ткань в чуть теплой воде с добавлением порошка для деликатных тканей примерно на час. Затем постирайте руками, отожмите и отправьте в стиральную машинку на короткую стирку при 30 градусах. Также выбирайте отжим на низких оборотах. Желательно стирать тюль в специальном мешке, чтобы не появились некрасивые зацепки.
После стирки и полоскания приготовьте раствор для отбеливания. Состав может быть разным:
Оставьте на 30-40 минут, в процессе иногда переворачивайте тюль и следите, чтобы ткань не поднималась над поверхностью воды. Иначе останутся разводы, — предупреждает эксперт портала Sport24.
Что еще нужно учесть при уходе за тюлем? Во-первых, не стирайте его в горячей воде, так как это может привести к усадке или повреждению ткани. Во-вторых, убедитесь, что тюль не окрашен, прежде чем применять отбеливающие средства, так как они могут повредить краску. В-третьих, перед сушкой проверьте, остались ли пятна — если да, повторите процедуру.
Следуя этим советам, вы сможете вернуть вашему тюлю свежесть и белоснежный вид, не прибегая к химическим веществам!
Вот что нужно добавить в стиральную машину, чтобы очистить ее изнутри.
Источник: sport24.ru.