tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 15:22

Published 4 декабря, 15:22

Modified 4 декабря, 15:24

Updated 4 декабря, 15:24

Тюль снова кипенно-белый и легкий: эти средства выведут серую грязь на чистую воду

Тюль снова кипенно-белый и легкий: эти средства выведут серую грязь на чистую воду

4 декабря 2024, 15:22
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Тюль на окне выглядит чистым и белым. Но попробуйте снять его и замочить — вы увидите, сколько сойдет грязи. Чтобы освежить занавеску и вернуть ей кипенную белизну, используйте простые народные средства.

Просто постирать тюль недостаточно: важно вернуть ему первоначальную белизну и свежесть. Рассказываем, как его правильно постирать и отбелить.

Снимая тюль, обязательно вытряхните пыль, крошки и мелкие волоски, чтобы в тазу было меньше грязи. Замочите ткань в чуть теплой воде с добавлением порошка для деликатных тканей примерно на час. Затем постирайте руками, отожмите и отправьте в стиральную машинку на короткую стирку при 30 градусах. Также выбирайте отжим на низких оборотах. Желательно стирать тюль в специальном мешке, чтобы не появились некрасивые зацепки.

Хватить сверкать некрасивыми желтыми подмышками: 6 потрясающих лайфхаков для стирки
Узнать подробнее

После стирки и полоскания приготовьте раствор для отбеливания. Состав может быть разным:

  • Пищевая сода и соль. На 10 литров воды добавьте по столовой ложке соды и соли, размешайте до полного растворения и замочите тюль на ночь. Утром прополощите и развесьте. Желтые пятна исчезнут, а сама ткань станет белее на один-два тона.
  • Уксус. Уксус не только отбеливает, но и помогает смягчить ткань. Добавьте один стакан белого уксуса в 5 литров воды. Замочите тюль в растворе на 1-2 часа. Прополощите несколько раз в чистой воде.
  • Лимонная кислота. Потребуется 70 граммов порошка на 5 литров воды. Приготовьте раствор и замочите примерно на час, затем прополощите.
  • Перекись и нашатырь. На 10 литров воды возьмите две ложки перекиси и ложку нашатыря.
Оставьте на 30-40 минут, в процессе иногда переворачивайте тюль и следите, чтобы ткань не поднималась над поверхностью воды. Иначе останутся разводы, — предупреждает эксперт портала Sport24.
  • Соляной раствор. Соль также помогает освежить цвет тюля и очистить его от загрязнений. Растворите ½ стакана соли в 3 литрах теплой воды, замочите тюль на 30 минут и выполощите в чистой воде.
Стирайте тюль чаще, чтобы избежать появления желтых пятенСтирайте тюль чаще, чтобы избежать появления желтых пятен
Стирайте тюль чаще, чтобы избежать появления желтых пятен. Фото: 1MI

Что еще нужно учесть при уходе за тюлем? Во-первых, не стирайте его в горячей воде, так как это может привести к усадке или повреждению ткани. Во-вторых, убедитесь, что тюль не окрашен, прежде чем применять отбеливающие средства, так как они могут повредить краску. В-третьих, перед сушкой проверьте, остались ли пятна — если да, повторите процедуру.

Следуя этим советам, вы сможете вернуть вашему тюлю свежесть и белоснежный вид, не прибегая к химическим веществам!

Вот что нужно добавить в стиральную машину, чтобы очистить ее изнутри.

Источник: sport24.ru.

Если пуховик после стирки похож на мокрую тряпку — беритесь за скалку: хитрый лайфхак
Узнать подробнее
Читайте также:
Темный налет на эмалированных кастрюлях исчез за 5 минут: действенные методы очисткиГрязный нагар с утюга отвалился большим куском: это дешевое средство справилось вмигПлесень в доме улетучится даже при высокой влажности — 3 метода, которые работают
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уксус#Соль#Лимонная кислота#Дом и сад#КЦ#Сода#Перекись водорода#Нашатырный спирт#Уход за тюлем#Отбеливание тюля#Домашние средства для стирки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика