Тюль снова кипенно-белый и легкий: эти средства выведут серую грязь на чистую воду

Что еще нужно учесть при уходе за тюлем? Во-первых, не стирайте его в горячей воде, так как это может привести к усадке или повреждению ткани. Во-вторых, убедитесь, что тюль не окрашен, прежде чем применять отбеливающие средства, так как они могут повредить краску. В-третьих, перед сушкой проверьте, остались ли пятна — если да, повторите процедуру.