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Posted 4 декабря, 08:46

Published 4 декабря, 08:46

Modified 4 декабря, 08:48

Updated 4 декабря, 08:48

Следователи предъявили обвинение убийце престарелой матери из Екатеринбурга

Убийце пожилой матери в Екатеринбурге предъявлено обвинение

4 декабря 2024, 08:46
Фото: 1MI.

Следователи предъявили обвинение убийце престарелой матери из Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга, убивший собственную мать, стал фигурантом дела об убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение 62-летнему гражданину, убившему свою престарелую мать.

Правоохранителям известно, что преступление было совершено в конце ноября 2024 года мужчиной в нетрезвом виде: сын удушил 93-летнюю родственницу во время ссоры.

О преступлении в полицию сообщила сестра преступника: она нашла бездыханное тело матери в квартире на улице Походной, когда пришла помочь пожилой женщине.

Следователи собирают доказательную базу, назначены экспертизы, сообщил помощник руководителя СК региона Александр Шульга. Правоохранители подали в суд ходатайство об аресте убийцы.

Начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых отметил, что ранее фигурант был привлечен к ответственности перед законом по статье об угрозе убийством. Мужчина работал дворником, а во время убийства был пьян.

Ранее сообщалось, что сын расправился с матерью при помощи скалки. Теперь же стало известно, что причиной смерти стало удушение.

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