Убийце пожилой матери в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Posted 4 декабря, 08:46
Published 4 декабря, 08:46
Modified 4 декабря, 08:48
Updated 4 декабря, 08:48
В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение 62-летнему гражданину, убившему свою престарелую мать.
Правоохранителям известно, что преступление было совершено в конце ноября 2024 года мужчиной в нетрезвом виде: сын удушил 93-летнюю родственницу во время ссоры.
О преступлении в полицию сообщила сестра преступника: она нашла бездыханное тело матери в квартире на улице Походной, когда пришла помочь пожилой женщине.
Следователи собирают доказательную базу, назначены экспертизы, сообщил помощник руководителя СК региона Александр Шульга. Правоохранители подали в суд ходатайство об аресте убийцы.
Начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых отметил, что ранее фигурант был привлечен к ответственности перед законом по статье об угрозе убийством. Мужчина работал дворником, а во время убийства был пьян.
Ранее сообщалось, что сын расправился с матерью при помощи скалки. Теперь же стало известно, что причиной смерти стало удушение.