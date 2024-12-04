В 2024 году россияне получат 7 трлн рублей по депозитам и накопительным счетам

С начала текущего года количество открытых депозитов в портфеле ВТБ увеличилось на 25%, клиенты открыли в банке более 4,3 млн вкладов. Общий объем срочных депозитов в рублях в ВТБ с начала года увеличился более, чем в 1,5 раза — на 2,2 трлн рублей. Количество накопительных счетов выросло в этом году на 20% (в прошлом году рост составил 2%). С начала года клиенты открыли более 4,6 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,6 трлн рублей.