В Екатеринбурге агрессия детей проявляется уже с детского сада

По ее словам, бурно проявляется буллинг в подростковой среде. Однако основы начинают закладываться еще с начальной школы, а теперь уже говорят о том, что начинается это в детском саду. Например, этому могут поспособствовать запреты на общение с кем-то из детей, а также попытки изжить ребенка из коллектива, рассказывает Верещака в эфире ОТВ.