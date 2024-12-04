В Екатеринбурге агрессия детей проявляется уже с детского сада

Posted 4 декабря, 03:53
Published 4 декабря, 03:53
Modified 4 декабря, 03:55
Updated 4 декабря, 03:55
По ее словам, бурно проявляется буллинг в подростковой среде. Однако основы начинают закладываться еще с начальной школы, а теперь уже говорят о том, что начинается это в детском саду. Например, этому могут поспособствовать запреты на общение с кем-то из детей, а также попытки изжить ребенка из коллектива, рассказывает Верещака в эфире ОТВ.
Она отмечает, что между поведением родителей и детей имеется закономерность. Также она уточнила, что на данный момент агрессивность в основном проявляется в интернете и выступила за то, чтобы блокировать странички в соцсетях у детей-агрессоров и групп, где пропагандируется травля.
Напомним, в Свердловской области 11 ноября школьник с разбега ударил в грудь ученицу. Все это он записал на видео. Сам подросток заявил, что девочка давно его оскорбляла. Теперь в отношении него расследуется уголовное дело.