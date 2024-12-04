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Posted 4 декабря, 03:53

Published 4 декабря, 03:53

Modified 4 декабря, 03:55

Updated 4 декабря, 03:55

В Екатеринбурге агрессия детей проявляется уже с детского сада

В Екатеринбурге агрессия детей проявляется уже с детского сада

4 декабря 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney.
Основы буллинга начинают закладываться в детском саду. В некоторых случаях родители также способствуют развитию агрессии, рассказала руководитель екатеринбургской службы примирения Анна Верещака.

По ее словам, бурно проявляется буллинг в подростковой среде. Однако основы начинают закладываться еще с начальной школы, а теперь уже говорят о том, что начинается это в детском саду. Например, этому могут поспособствовать запреты на общение с кем-то из детей, а также попытки изжить ребенка из коллектива, рассказывает Верещака в эфире ОТВ.

Она отмечает, что между поведением родителей и детей имеется закономерность. Также она уточнила, что на данный момент агрессивность в основном проявляется в интернете и выступила за то, чтобы блокировать странички в соцсетях у детей-агрессоров и групп, где пропагандируется травля.

Напомним, в Свердловской области 11 ноября школьник с разбега ударил в грудь ученицу. Все это он записал на видео. Сам подросток заявил, что девочка давно его оскорбляла. Теперь в отношении него расследуется уголовное дело.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Агрессия#Екатеринбург#Буллинг
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