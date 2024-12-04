В Екатеринбурге будут судить двоих мужчин, обвиняемых в разбое

Posted 4 декабря, 13:46
Published 4 декабря, 13:46
Modified 4 декабря, 13:48
Updated 4 декабря, 13:48
Двое фигурантов 23 и 34 лет обвиняются в разбойном нападении с применением оружия, совершенном по предварительном сговору. Преступление было совершено в конце ноября 2023 года. Уголовное дело будет рассмотрено в Екатеринбурге.
Злоумышленники напали на молодого человека 2001 года рождения с пневматическим пистолетом в салоне автобуса. Там они, угрожая, начали требовать со студента 500 рублей.
Жертва испугалась и вышла из автобуса, но преступники последовали за ней. Когда молодой человек отказался платить, один из фигурантов несколько раз выстрелил в парня, причинив легкий вред здоровью.
После этого преступники скрылись, но были быстро найдены правоохранителями.
Начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых сообщил, что оба обвиняемых ранее были судимы за грабеж и иные преступления по порче или хищению имущества. Также 23-летний фигурант имел судимость за преступление сексуального характера. Горелых отметил, что расследованием занимались сотрудники регионального Следственного комитета.
Ранее стало известно, что житель Верхней Пышмы получил 9 лет колонии за причинение смерти в результате драки.