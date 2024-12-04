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Posted 4 декабря, 13:46

Published 4 декабря, 13:46

Modified 4 декабря, 13:48

Updated 4 декабря, 13:48

В Екатеринбурге двоих мужчин обвиняют в разбойном нападении на студента

В Екатеринбурге будут судить двоих мужчин, обвиняемых в разбое

4 декабря 2024, 13:46
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге двоих мужчин обвиняют в разбойном нападении на студента

В суде Екатеринбурга начнется процесс по уголовному делу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в разбойном нападении.

Двое фигурантов 23 и 34 лет обвиняются в разбойном нападении с применением оружия, совершенном по предварительном сговору. Преступление было совершено в конце ноября 2023 года. Уголовное дело будет рассмотрено в Екатеринбурге.

Злоумышленники напали на молодого человека 2001 года рождения с пневматическим пистолетом в салоне автобуса. Там они, угрожая, начали требовать со студента 500 рублей.

Жертва испугалась и вышла из автобуса, но преступники последовали за ней. Когда молодой человек отказался платить, один из фигурантов несколько раз выстрелил в парня, причинив легкий вред здоровью.

После этого преступники скрылись, но были быстро найдены правоохранителями.

Начальник пресс-службы МВД региона Валерий Горелых сообщил, что оба обвиняемых ранее были судимы за грабеж и иные преступления по порче или хищению имущества. Также 23-летний фигурант имел судимость за преступление сексуального характера. Горелых отметил, что расследованием занимались сотрудники регионального Следственного комитета.

Ранее стало известно, что житель Верхней Пышмы получил 9 лет колонии за причинение смерти в результате драки.

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#Александра Никитская#Происшествия#Суд#Полиция#Уголовное дело#Расследование#Следователи#Екатеринбург
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