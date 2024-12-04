В Екатеринбурге почти вдвое вырастут зарплаты воспитателей в детских садах

Posted 4 декабря, 15:57
Published 4 декабря, 15:57
Modified 4 декабря, 15:59
Updated 4 декабря, 15:59
В 2025 году для всех детских образовательных учреждений будет установлен единый базовый оклад в размере 22 500 рублей. Местные власти выделят 253 миллиона рублей на индексацию зарплат. Об этом на заседании комиссии по образованию екатеринбургской городской думы сообщила глава департамента образования Инна Гумбатова 4 декабря.
Она пояснила, что в настоящее время младшие воспитатели, или нянечки, получают от 12 до 23 тысяч рублей в зависимости от объема работы. После проведенной индексации их зарплаты вырастут как минимум в два раза.
Также стало известно, что первая индексация будет осуществлена уже в декабре, и на эти цели из городского бюджета выделят 63 миллиона рублей.
Ранее власти Екатеринбурга заявили, что удалось справиться с дефицитом кадров в городских ДЭУ с помощью повышения зарплат.