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Posted 4 декабря, 15:57

Published 4 декабря, 15:57

Modified 4 декабря, 15:59

Updated 4 декабря, 15:59

Зарплаты воспитателей в Екатеринбурге вырастут вдвое

В Екатеринбурге почти вдвое вырастут зарплаты воспитателей в детских садах

4 декабря 2024, 15:57
Фото: 1MI.

Зарплаты воспитателей в Екатеринбурге вырастут вдвое

Власти Екатеринбурга анонсировали серьезный рост заработный платы младших воспитателей детсадов. Сотрудники будут получать вдвое больше, чем сейчас.

В 2025 году для всех детских образовательных учреждений будет установлен единый базовый оклад в размере 22 500 рублей. Местные власти выделят 253 миллиона рублей на индексацию зарплат. Об этом на заседании комиссии по образованию екатеринбургской городской думы сообщила глава департамента образования Инна Гумбатова 4 декабря.

Она пояснила, что в настоящее время младшие воспитатели, или нянечки, получают от 12 до 23 тысяч рублей в зависимости от объема работы. После проведенной индексации их зарплаты вырастут как минимум в два раза.

Также стало известно, что первая индексация будет осуществлена уже в декабре, и на эти цели из городского бюджета выделят 63 миллиона рублей.

Ранее власти Екатеринбурга заявили, что удалось справиться с дефицитом кадров в городских ДЭУ с помощью повышения зарплат.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Образование#Детские сады#Муниципалитет#Зарплаты#Индексация#Воспитатели#Екатеринбург
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