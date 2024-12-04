В Екатеринбурге появилась новая схема мошенничества

Posted 4 декабря, 07:01
Published 4 декабря, 07:01
Modified 4 декабря, 07:03
Updated 4 декабря, 07:03
Данная схема рассчитана в основном на обман представительниц прекрасной половины человечества.
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что к ним едет курьер из доставки цветов. А для подтверждения личности необходимо назвать код из смс-сообщения.
Одна из свердловчанок буквально чудом не стала жертвой таких мошенников. У нее «заглючил» телефон и она не смогла назвать код из смс. Хотя дважды пыталась, рассказывает Е1.
Напомним, четверть екатеринбуржцев становились жертвами телефонных мошенников.