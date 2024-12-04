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Posted 4 декабря, 07:01

Published 4 декабря, 07:01

Modified 4 декабря, 07:03

Updated 4 декабря, 07:03

В Екатеринбурге появилась новая схема мошенничества

В Екатеринбурге появилась новая схема мошенничества

4 декабря 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге появилась новая схема мошенничества с доставкой цветов.

Данная схема рассчитана в основном на обман представительниц прекрасной половины человечества.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и сообщают, что к ним едет курьер из доставки цветов. А для подтверждения личности необходимо назвать код из смс-сообщения.

Одна из свердловчанок буквально чудом не стала жертвой таких мошенников. У нее «заглючил» телефон и она не смогла назвать код из смс. Хотя дважды пыталась, рассказывает Е1.

Напомним, четверть екатеринбуржцев становились жертвами телефонных мошенников.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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