В Екатеринбурге проверят толпу агрессивных мигрантов

Posted 4 декабря, 13:26
Published 4 декабря, 13:26
Modified 4 декабря, 13:28
Updated 4 декабря, 13:28
На ул. Восстания группа мигрантов мешает соседям. Они большой компанией снимают одну квартиру. Приезжие нарушают правила общественного порядка и хамят соседям, рассказали в региональном следкоме. По обращениям жильцов этого дома организована проверка.
Ходом и итогами проверки заинтересовался руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах.
Ранее таксист-мигрант протаранил трамвай в центре Екатеринбурга.