tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 13:26

Published 4 декабря, 13:26

Modified 4 декабря, 13:28

Updated 4 декабря, 13:28

В Екатеринбурге проверят толпу агрессивных мигрантов

В Екатеринбурге проверят толпу агрессивных мигрантов

4 декабря 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге организована проверка квартиры, где живет толпа агрессивных мигрантов.

На ул. Восстания группа мигрантов мешает соседям. Они большой компанией снимают одну квартиру. Приезжие нарушают правила общественного порядка и хамят соседям, рассказали в региональном следкоме. По обращениям жильцов этого дома организована проверка.

Ходом и итогами проверки заинтересовался руководитель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах.

Жители Екатеринбурга просят помощи в борьбе с «резиновой» квартирой, полной мигрантов
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#СКР#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика