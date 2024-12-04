В Екатеринбурге выявляют нелегальные бойцовские клубы, где тренируются мигранты

Posted 4 декабря, 04:10
Published 4 декабря, 04:10
Modified 4 декабря, 04:12
Updated 4 декабря, 04:12
Такое указание дал прокурор Свердловской области Борис Крылов, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург.Главное».
Так, чтобы предупредить возможную опасность, собираются все данные о тренерах и воспитанниках. Также выявляются факты распространения радикализма по национальному или религиозному признаку.
Кроме того, проверяются и публикации СМИ и в соцсетях, где говорится о хулиганстве воспитанников клубов.
Ранее жители Екатеринбурга обратились к одному из депутатов гордумы с жалобой на квартиру, полную мигрантов.