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Posted 4 декабря, 04:10

Published 4 декабря, 04:10

Modified 4 декабря, 04:12

Updated 4 декабря, 04:12

В Екатеринбурге выявляют нелегальные бойцовские клубы, где тренируются мигранты

В Екатеринбурге выявляют нелегальные бойцовские клубы, где тренируются мигранты

4 декабря 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге начался мониторинг нелегальных бойцовских клубов, где тренируются мигранты. Также собирается информация о воспитанниках этих заведений.

Такое указание дал прокурор Свердловской области Борис Крылов, сообщает Telegram-канал «Екатеринбург.Главное».

Так, чтобы предупредить возможную опасность, собираются все данные о тренерах и воспитанниках. Также выявляются факты распространения радикализма по национальному или религиозному признаку.

Кроме того, проверяются и публикации СМИ и в соцсетях, где говорится о хулиганстве воспитанников клубов.

Ранее жители Екатеринбурга обратились к одному из депутатов гордумы с жалобой на квартиру, полную мигрантов.

#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Полиция#Тренировка#Екатеринбург
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