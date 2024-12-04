В Нижнем Тагиле достраивается новая скейт-площадка в парке Победы

Новая площадка представляет собой монолитную железобетонную конструкцию с двухуровневой чашей, что делает ее уникальной для города. Она рассчитана на райдеров всех уровней подготовки и приспособлена для скейтбордов, роликов и самокатов. Рядом установят информационный щит с правилами безопасности и QR-кодом для обучающих видео.