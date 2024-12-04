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Posted 4 декабря, 12:25

Published 4 декабря, 12:25

Modified 4 декабря, 12:27

Updated 4 декабря, 12:27

В Нижнем Тагиле достраивается новая скейт-площадка в парке Победы

В Нижнем Тагиле достраивается новая скейт-площадка в парке Победы

4 декабря 2024, 12:25
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле достраивается новая скейт-площадка на Гальянке. Она будет готова к Новому году.

Мэр города Владислав Пинаев проинспектировал строительный объект. Площадка площадью 770 квадратов будет сдана в эксплуатацию до конца декабря.

Строительство ведется екатеринбургской компанией ООО «Парк», специализирующейся на подобных объектах.

Новая площадка представляет собой монолитную железобетонную конструкцию с двухуровневой чашей, что делает ее уникальной для города. Она рассчитана на райдеров всех уровней подготовки и приспособлена для скейтбордов, роликов и самокатов. Рядом установят информационный щит с правилами безопасности и QR-кодом для обучающих видео.

Стоимость проекта составила более 18 млн рублей. Глава города отметил, что это уже четвертая бетонная скейт-площадка в городе, и ее качество значительно выше аналогов в области. Представители сообщества экстремалов выразили благодарность за создание современной спортивной инфраструктуры в микрорайоне, рассказали в мэрии.

Тренажеры и шахматные столы: спортплощадку оборудуют в поселке под Нижним Тагилом
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Дети#Екатеринбург#Скейт-площадка#Скейт-парк
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