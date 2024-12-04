В Нижнем Тагиле достраивается новая скейт-площадка в парке Победы

Posted 4 декабря, 12:25
Published 4 декабря, 12:25
Modified 4 декабря, 12:27
Updated 4 декабря, 12:27
Мэр города Владислав Пинаев проинспектировал строительный объект. Площадка площадью 770 квадратов будет сдана в эксплуатацию до конца декабря.
Строительство ведется екатеринбургской компанией ООО «Парк», специализирующейся на подобных объектах.
Новая площадка представляет собой монолитную железобетонную конструкцию с двухуровневой чашей, что делает ее уникальной для города. Она рассчитана на райдеров всех уровней подготовки и приспособлена для скейтбордов, роликов и самокатов. Рядом установят информационный щит с правилами безопасности и QR-кодом для обучающих видео.
Стоимость проекта составила более 18 млн рублей. Глава города отметил, что это уже четвертая бетонная скейт-площадка в городе, и ее качество значительно выше аналогов в области. Представители сообщества экстремалов выразили благодарность за создание современной спортивной инфраструктуры в микрорайоне, рассказали в мэрии.
Напомним, в Нижнем Тагиле благоустроили спортплощадку на берегу пруда.