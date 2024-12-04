tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 07:50

Published 4 декабря, 07:50

Modified 4 декабря, 07:52

Updated 4 декабря, 07:52

В Нижнем Тагиле крупный перекресток остался без света

В Нижнем Тагиле крупный перекресток остался без света

4 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на крупном перекрестке отключен светофорный объект.

В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электричества на крупном перекрестке, соединяющем шоссе Свердловское, улицу Садоводов, Фестивальную и Красногвардейскую, не работает светофор, пишет МБУ «Центр организации дорожного движения». О времени восстановления работы светофора не сообщается.

Автолюбителям необходимо быть особенно осторожными на данном участке дороги.

Ранее сообщалось, что уже три дня без света живут жители Косулино в Свердловской области.

Светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле отключен
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Электричество#Светофор#Электроэнергия#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика