В Нижнем Тагиле крупный перекресток остался без света

Posted 4 декабря, 07:50
Published 4 декабря, 07:50
Modified 4 декабря, 07:52
Updated 4 декабря, 07:52
В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электричества на крупном перекрестке, соединяющем шоссе Свердловское, улицу Садоводов, Фестивальную и Красногвардейскую, не работает светофор, пишет МБУ «Центр организации дорожного движения». О времени восстановления работы светофора не сообщается.
Автолюбителям необходимо быть особенно осторожными на данном участке дороги.
Ранее сообщалось, что уже три дня без света живут жители Косулино в Свердловской области.