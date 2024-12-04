В Нижнем Тагиле крупный перекресток остался без света

В Нижнем Тагиле из-за аварийного отключения электричества на крупном перекрестке, соединяющем шоссе Свердловское, улицу Садоводов, Фестивальную и Красногвардейскую, не работает светофор, пишет МБУ «Центр организации дорожного движения». О времени восстановления работы светофора не сообщается.