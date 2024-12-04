В Нижнем Тагиле предстоит ремонт Центра ветеранов боевых действий

Так, на первом этаже предстоит ремонт входа в холл, самого холла, коридора, лестницы к запасному выходу. В тренажерном зале натянут новый потолок, а в помещениях щитовой комнаты и социального пункта проката установят противопожарные двери. На втором этаже здания в порядок приведут коридор в левом крыле и лестницу, ведущую наверх, выяснила редакция TagilCity.ru.