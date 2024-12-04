В Нижнем Тагиле предстоит ремонт Центра ветеранов боевых действий

Posted 4 декабря, 11:21
Published 4 декабря, 11:21
Modified 4 декабря, 11:48
Updated 4 декабря, 11:48
Заказчиком закупки является «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов». Работы будут проводиться на первом и втором этажах здания на Восточном проезде, 19. Сдать объект подрядчику необходимо до 15 марта 2025 года.
Так, на первом этаже предстоит ремонт входа в холл, самого холла, коридора, лестницы к запасному выходу. В тренажерном зале натянут новый потолок, а в помещениях щитовой комнаты и социального пункта проката установят противопожарные двери. На втором этаже здания в порядок приведут коридор в левом крыле и лестницу, ведущую наверх, выяснила редакция TagilCity.ru.
Работы должны выполнять специализированные бригады. В процессе необходимо систематически убирать остатки материалов и строительного мусора. Гарантия после приемки объекта составит три года.
Также в Нижнем Тагиле будет отремонтирован актовый зал в школе №36.