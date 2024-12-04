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Posted 4 декабря, 11:21

Published 4 декабря, 11:21

Modified 4 декабря, 11:48

Updated 4 декабря, 11:48

В Нижнем Тагиле предстоит ремонт Центра ветеранов боевых действий

В Нижнем Тагиле предстоит ремонт Центра ветеранов боевых действий

4 декабря 2024, 11:21
Фото: 1MI.
К середине марта 2025 года в Нижнем Тагиле планируется завершить текущий ремонт в здании Центра ветеранов боевых действий. Для этого выделено два миллиона рублей.

Заказчиком закупки является «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов». Работы будут проводиться на первом и втором этажах здания на Восточном проезде, 19. Сдать объект подрядчику необходимо до 15 марта 2025 года.

Так, на первом этаже предстоит ремонт входа в холл, самого холла, коридора, лестницы к запасному выходу. В тренажерном зале натянут новый потолок, а в помещениях щитовой комнаты и социального пункта проката установят противопожарные двери. На втором этаже здания в порядок приведут коридор в левом крыле и лестницу, ведущую наверх, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Проектная документация

Работы должны выполнять специализированные бригады. В процессе необходимо систематически убирать остатки материалов и строительного мусора. Гарантия после приемки объекта составит три года.

Также в Нижнем Тагиле будет отремонтирован актовый зал в школе №36.

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