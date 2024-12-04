В Нижнем Тагиле простятся с легендарным тренером по хоккею

Всю жизнь, начиная с 10 лет, он посвятил хоккею, пройдя путь от юного игрока до заслуженного тренера. Его спортивная карьера включала выступления его воспитанников в «Золотой шайбе», команде «Десна» в Брянске, где он вывел команду на чемпионат России.