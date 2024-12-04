В Нижнем Тагиле простятся с легендарным тренером по хоккею

Posted 4 декабря, 10:43
Published 4 декабря, 10:43
Modified 4 декабря, 10:45
Updated 4 декабря, 10:45
5 декабря состоится прощание с Виктором Ивановичем Русаковым, известным тренером по хоккею, трагически погибшим 29 ноября, за несколько дней до своего 75-летия.
Всю жизнь, начиная с 10 лет, он посвятил хоккею, пройдя путь от юного игрока до заслуженного тренера. Его спортивная карьера включала выступления его воспитанников в «Золотой шайбе», команде «Десна» в Брянске, где он вывел команду на чемпионат России.
Более 20 лет Виктор Иванович отдал работе тренером в хоккейной школе «Спутник», воспитав несколько поколений спортсменов. Даже на пенсии он продолжал тренировать детей.
Виктор Русаков был не только успешным тренером, но и замечательным человеком, которого уважали за доброту, справедливость и отзывчивость.
Прощание состоится 5 декабря в 12:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу ул. Челюскинцев, 47, сообщили изданию TagilCity.ru в «Реквием».