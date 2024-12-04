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Posted 4 декабря, 10:43

Published 4 декабря, 10:43

Modified 4 декабря, 10:45

Updated 4 декабря, 10:45

В Нижнем Тагиле простятся с легендарным тренером по хоккею

В Нижнем Тагиле простятся с легендарным тренером по хоккею

4 декабря 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле простятся с трагически погибшим Виктором Русаковым.

5 декабря состоится прощание с Виктором Ивановичем Русаковым, известным тренером по хоккею, трагически погибшим 29 ноября, за несколько дней до своего 75-летия.

Всю жизнь, начиная с 10 лет, он посвятил хоккею, пройдя путь от юного игрока до заслуженного тренера. Его спортивная карьера включала выступления его воспитанников в «Золотой шайбе», команде «Десна» в Брянске, где он вывел команду на чемпионат России.

Более 20 лет Виктор Иванович отдал работе тренером в хоккейной школе «Спутник», воспитав несколько поколений спортсменов. Даже на пенсии он продолжал тренировать детей.

Виктор Русаков был не только успешным тренером, но и замечательным человеком, которого уважали за доброту, справедливость и отзывчивость.

Фото: «Реквием»

Прощание состоится 5 декабря в 12:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» по адресу ул. Челюскинцев, 47, сообщили изданию TagilCity.ru в «Реквием».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Прощание#Екатеринбург#Умер
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