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Posted 4 декабря, 13:02

Published 4 декабря, 13:02

Modified 4 декабря, 13:04

Updated 4 декабря, 13:04

В Свердловской области 5 декабря ожидается очень сильный ветер

В Свердловской области 5 декабря ожидается очень сильный ветер

4 декабря 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области вновь продлили штормовое предупреждение.

На Среднем Урале из-за очень сильных ветров (до 27 метров в секунду) спасатели продлили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 5 декабря.

Жителей и гостей региона предупреждают, что опасно передвигаться вблизи рекламных щитов и других неустойчивых конструкций. Ходить вблизи стен зданий тоже не рекомендуется.

Автолюбителям стоит воздержаться от парковки около деревьев. Они могут упасть из-за порывов ветра, напомнили в региональном МЧС.

Напомним, погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Ветер#Природа#Сильный ветер#Екатеринбург
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