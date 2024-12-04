В Свердловской области 5 декабря ожидается очень сильный ветер

Posted 4 декабря, 13:02
Published 4 декабря, 13:02
Modified 4 декабря, 13:04
Updated 4 декабря, 13:04
На Среднем Урале из-за очень сильных ветров (до 27 метров в секунду) спасатели продлили штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 5 декабря.
Жителей и гостей региона предупреждают, что опасно передвигаться вблизи рекламных щитов и других неустойчивых конструкций. Ходить вблизи стен зданий тоже не рекомендуется.
Автолюбителям стоит воздержаться от парковки около деревьев. Они могут упасть из-за порывов ветра, напомнили в региональном МЧС.
Напомним, погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей.